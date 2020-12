Ces huit records impressionnants ont été battus en 2020

95 - Le plus grand nombre de victoires

Très longtemps l'on a cru les records de Michael Schumacher inaccessibles. L'Allemand avait fixé à 91 le record absolu du nombre de victoires dans la discipline. Ce chiffre, non seulement Lewis Hamilton l'a égalé en s'imposant au Nürburgring, mais il l'a ensuite dépassé puis largement amélioré. Le voici désormais à la tête de 95 succès, et la barre des 100 pourrait bien être franchie en 2021...

74 - Le plus grand nombre de victoires avec un même constructeur

Parmi ces 95 victoires signées en Formule 1, Lewis Hamilton en a obtenues pas moins de 74 avec l'écurie Mercedes. C'est du jamais vu en termes de fidélité puisque la référence précédente était fixée à 72, encore une fois par Michael Schumacher, mais avec Ferrari. Ses 21 premiers succès, Hamilton les a conquis avec McLaren entre 2007 et 2012. Si l'on pousse le vice, on rappellera que c'était à chaque fois avec un moteur Mercedes !

165 - Le plus grands nombre de podiums

Avec maintenant dix podiums de plus que Michael Schumacher, Lewis Hamilton s'envole au nombre de courses achevées parmi les trois premiers. Le Britannique en compte 265 contre 155 à l'Allemand. Avec son unique podium cette saison, Sebastian Vettel est troisième de ce classement avec 121 podiums.

329 - Le plus grand nombre de Grands Prix disputés

Kimi Räikkönen a beau dire que ça n'a aucune importance pour lui, les chiffres, eux, ne mentent pas. Le Champion du monde 2007 est devenu cette année le pilote ayant pris le plus grand nombre de départs en Formule 1, déboulonnant Rubens Barrichello. Le Finlandais sera encore sur la grille l'an prochain avec Alfa Romeo et améliorera donc significativement ce record.

7 - Le plus grand nombre de titres constructeurs consécutifs

Pour la septième année consécutive, Mercedes a décroché le titre mondial chez les constructeurs. C'est tout simplement du jamais vu dans l'Histoire de la Formule 1, où une telle domination par le passé n'avait jamais excédé six couronnes consécutives, ce qu'avait fait la Scuderia Ferrari.

190 - Le plus grand nombre de Grands Prix disputés avant de gagner

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Couplée à la persévérance, cette patience est venue récompenser Sergio Pérez, vainqueur de son premier Grand Prix à Sakhir, pour son 190e départ. Avant lui, Mark Webber avait dû attendre 130 Grands Prix avant de connaître la joie de la plus haute marche du podium.

229 - Le plus grand nombre de Grands Prix terminés dans les points

Une fois de plus, Lewis Hamilton a surpassé Michael Schumacher. Ce dernier, avec 221 arrivées dans les points, est désormais relégué à la deuxième place en la matière puisque le Britannique a fait grimper à 229 son compteur personnel. Notons que Kimi Räikkönen s'est rapproché de Schumacher, avec désormais 215 arrivées dans les points à son actif.

48 - Le plus grand nombre d'arrivées consécutives dans les points

Entre le Grand Prix de Grande-Bretagne 2018 et le Grand Prix de Bahreïn 2020, Lewis Hamilton aura systématiquement terminé dans les points. Il bat son propre record en la matière, après une première série de 33 courses dans le top 10 entre le Grand Prix du Japon 2016 et le Grand Prix de France 2018. L'interprétation de certains peut mener à dire que cette série est en fait de 49 et toujours en cours, car si Hamilton n'a pas marqué de point à Sakhir début décembre, c'est parce qu'il était forfait.