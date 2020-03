Webber : Hamilton est "plus propre" que Schumacher

Mark Webber et Lewis Hamilton se connaissent bien pour s'être côtoyés dans la catégorie reine du sport automobile de 2007 à 2013 ; depuis la retraite de l'Australien et le début de l'ère turbo hybride, le pilote Mercedes est presque intouchable avec cinq nouveaux titres mondiaux et 62 victoires en 121 Grands Prix – plus de la moitié !

Couronné à six reprises et vainqueur de 84 courses au total, Hamilton s'est grandement rapproché des deux principaux records détenus par Michael Schumacher (sept sacres et 91 succès), de surcroît avec davantage de sportivité, estime Webber : ce dernier rappelle le statut clair de numéro 1 dont jouissait Schumacher chez Ferrari vis-à-vis de ses coéquipiers Eddie Irvine, Rubens Barrichello et Felipe Massa.

Lorsque Speedcafe.com lui demande si Hamilton fait partie des plus grands pilotes de tous les temps, Webber répond : "Absolument, aucun doute là-dessus. Je pense qu'il est plus complet que Michael. Je pense qu'il a obtenu ces résultats de manière plus propre techniquement, simplement en bataillant roue contre roue et sans vraie magouille dans ses contrats avec les autres pilotes."

"Il fait certainement partie des meilleurs, avec évidemment Alain Prost, et que dire des [Niki] Lauda, des [Jackie] Stewart, des [Ayrton] Senna ? Clairement, Michael en fait absolument partie, il a tous les records – celui du nombre de titres, celui du nombre de victoires – mais je suis convaincu que Lewis va s'y attaquer férocement."

Si le mode de vie extravagant de Hamilton est parfois critiqué, Webber n'y voit en revanche aucun problème et salue par ailleurs le fait que le Britannique commet peu d'infractions en piste : il n'a reçu que huit points de pénalité sur sa licence lors des six dernières saisons, dont quatre l'an dernier.

"Personnellement, je m'entends bien avec lui", poursuit le vainqueur de neuf Grands Prix. "Je n'ai aucun problème avec Lewis, mais tout le monde ne voit pas ça de la même façon. Mais en piste, il est digne de [Rafael] Nadal et de [Roger] Federer. Il exécute sa tâche de manière très, très clinique. Il ne va pas souvent voir les commissaires ; c'était quand, la dernière fois qu'il a fait un excès de vitesse dans les stands ? Sa gestion de son esprit est immense, et son calme... C'est un talent vraiment extraordinaire, et il ne cesse de se réinventer. Il mérite tout ce qui lui arrive."

La saison 2020 est en suspens en raison de la pandémie de COVID-19, après des essais hivernaux où la Flèche d'Argent a signé le meilleur temps avec une demi-seconde d'avance. Pour Webber, les autres équipes peuvent s'inquiéter face à un pilote et une écurie au sommet de leur art.

"Hamilton semble avoir une soif de victoire et motivation extrêmes, tout comme Mercedes, sous la direction de Toto Wolff. Leur partenariat est excellent et a encore de quoi effrayer la concurrence. [...] Il est certain que Hamilton a soif de victoire, et Mercedes aussi", conclut-il.

