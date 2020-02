Williams est "méconnaissable" par rapport à 2019

Williams a connu la pire saison de son Histoire en F1 en 2019 avec un seul point marqué, après une année passée hors du rythme de ses rivaux et dans l'impossibilité de se mêler à la lutte dans le peloton. C'était la seconde année consécutive que le team terminait à la dernière place du classement des constructeurs, avec pour conséquence la décision de revoir ses processus internes et sa structure. Les essais hivernaux 2020 ont été nettement meilleurs, avec une journée de tournage en marge des deux semaines de tests et bien plus de kilomètres durant ces six journées. Claire Williams espère que les progrès continus de l'équipe vont permettre de voir en piste les changements apportés en interne.

"Nous sommes encore en convalescence, et nous ajoutons des briques au mur de manière à avancer", explique-t-elle. "Pour tous ceux qui ont travaillé très dur en coulisses à Grove durant les 12 derniers mois, nous avons subi des transformations et des changements importants, et nous aimerions en être récompensés. Notre organisation est vraiment méconnaissable, qu'il s'agisse de la structure ou des processus, des stratégies, de la manière dont nous dessinons et construisons une voiture de course, c'est très différent de ce que c'était en 2018 et avant. Je suis vraiment heureuse de voir que ces changements ont été acceptés par tout le monde dans l'équipe, et je pense que nous commençons déjà à voir les effets positifs de ce que nous avons mis en place. La route est encore longue pour ramener Williams là où nous voulons voir le team."

La majorité des problèmes de Williams en 2019 ont découlé d'une voiture assemblée tardivement, obligeant l'équipe à manquer deux journées et demie de tests hivernaux. Pour éviter de revivre ce problème, il a été décidé de sous-traiter la fabrication de certaines pièces de la monoplace 2020, tout en installant un nouveau système de surveillance de son évolution pour que le projet reste dans les temps.

"Nous n'avons rien laissé au hasard pour étudier le fonctionnement de chaque étape du processus, et nous avons fait les changements nécessaires où il le fallait", poursuit la directrice adjointe. "Il y a des domaines sur lesquels nous nous concentrons en particulier, et mettre en place un planning très complet a été l'une des choses que nous avons faites. Nous avons désormais une équipe de planning de huit personnes, avec plusieurs domaines de notre organisations sur lesquels chaque personne se concentre pour que nous surveillions le design et l'aéro jusqu'à la fin du processus."

"Ce n'est pas quelque chose que nous avions pendant de nombreuses années chez Williams. C'était l'une des raisons principales pour lesquelles nous nous sommes effondrés l'an dernier, de ne pas avoir eu notre voiture pour les essais. On peut sentir la différence dans l'équipe, il y a davantage de communication dans tous les départements. L'état d'esprit a toujours été là, mais il l'est plus maintenant que ce que j'ai pu voir auparavant."

