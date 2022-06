Williams prépare une voiture "visuellement différente"

Charger le lecteur audio

L'approche prudente de Williams concernant l'introduction de nouvelles pièces ne semble pas payer : lanterne rouge du classement général après huit manches, l'équipe britannique a dû compter sur des courses à rebondissements et des stratégies très audacieuses pour inscrire ses points, au nombre de trois, et a vu son principal rival Aston Martin se détacher après la présentation d'évolutions majeures au GP d'Espagne.

Désormais, si Williams souhaite quitter le fond de grille et rejoindre Aston Martin et Haas dans la lutte pour la huitième place, la mise à jour profonde de la FW44 semble être inévitable. Dave Robson en est conscient et a révélé il y a peu que Williams s'était mis au travail. Et si l'on se fie aux propos du responsable performance de l'équipe, les prochaines évolutions donneront une nouvelle forme à la voiture bleue.

"Nous avons pris notre décision et [les pièces] sont dans la soufflerie", a expliqué Robson lors du GP d'Azerbaïdjan. "Maintenant, le défi est de les fabriquer le plus tôt possible. Le colis est en route. J'espère que la date exacte de livraison deviendra plus claire au cours des prochains jours. [...] Pour le court terme et le reste de la saison, nous nous consacrons à un concept qui est légèrement différent, visuellement différent, de ce que l'on peut voir maintenant."

Avec l'abaissement du plafond budgétaire à 140 millions de dollars cette année, il est aujourd'hui beaucoup plus difficile pour les équipes de se lancer à corps perdu dans le développement de leurs voitures. Robson a ainsi indiqué que Williams avait jusqu'à présent fait preuve de retenue dans l'introduction de nouvelles pièces afin d'être certain de mieux les rentabiliser.

"On en voudrait toujours plus, surtout les pilotes", a ajouté le Britannique, interrogé par Motorsport.com sur le développement. "Avec le plafond budgétaire, il faut choisir le bon moment pour utiliser ces nouvelles pièces afin d'en avoir pour notre argent, ce qui est difficile. Mais nous avons apporté quelques ailerons arrière différents, quelques éléments qui sont spécifiques au circuit, quelques petits trucs à Barcelone autour des écopes de frein arrière. Il y a eu quelques [pièces], mais rien de vraiment important pour le moment."

Propos recueillis par Jonathan Noble