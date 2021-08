Williams se sépare de Dan Ticktum

Dan Ticktum n'est plus un pilote Williams. Recruté par l'écurie en décembre 2019 après son départ de l'académie des jeunes pilotes de Red Bull, le Britannique occupait cette saison le poste de pilote de développement. En plus de son travail dans le simulateur et de son aide dans la conception de la future monoplace de l'équipe, Ticktum prenait également part au championnat de Formule 2 au sein de l'équipe Carlin. Une victoire et cinq podiums l'ont placé à la quatrième place du classement général, à 19 longueurs du leader, Oscar Piastri.

Mais il vient d'être annoncé que la collaboration entre Williams et Ticktum a pris fin avec effet immédiat la semaine dernière. Selon le Britannique, ce départ s'est justifié par un "manque d'option en F1 pour 2022", avant d'ajouter : "Merci à Williams pour cette opportunité. J'espère que nous travaillerons de nouveau ensemble dans le futur."

Désormais, Williams ne compte plus que trois pilotes dans son académie : Roy Nissany, qui a déjà participé à trois séances d'essais libres cette saison, Jack Aitken, qui a été blessé lors d'un terrible accident au sommet du Raidillon lors des 24 Heures de Spa-Francorchamps, et Jamie Chadwick, championne en titre de W Series.

Cette annonce intervient quelques jours après la diffusion d'un stream sur la chaîne Twitch de Ticktum, où ce dernier avait sévèrement critiqué Nicholas Latifi, pilote titulaire de Williams depuis la saison 2020. Après avoir chanté une chanson insultante envers le Canadien, Ticktum a clamé que Latifi roulait en Formule 1 uniquement car "il a payé pour y parvenir".

"[Le sport automobile] n'est pas similaire à la League One ou la Premier League [divisions anglaises de football, ndlr]", a-t-il lancé. "Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous gravissez les échelons, comme... je ne sais pas, peu importe. Si vous ne décrochez pas un volant en Formule 1, cela ne veut pas forcément dire que vous n'étiez pas assez bon."

Néanmoins, Ticktum a précisé dans son message, publié sur Instagram, que la rupture du contrat avec Williams avait été actée "avant le récent incident lié à Latifi."