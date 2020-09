La F2 retire officiellement le numéro 19 d'Anthoine Hubert

Les hommages à Anthoine Hubert se multiplient alors qu'approche le premier anniversaire de sa mort tragique : le Français est décédé le 31 août 2019 à l'âge de 22 ans, lors d'un accident de Formule 2 sur le Circuit de Spa-Francorchamps, qui accueille ce week-end le Grand Prix de Belgique.

Le numéro 19, qui était celui d'Hubert lors de son unique saison de F2 l'an passé, n'a pas été attribué depuis lors. La F2 confirme désormais que ce numéro est officiellement retiré, rendant hommage à celui qui l'avait fait triompher en remportant la Course Sprint à Monaco et au Paul Ricard.

Un nouveau logo composé du numéro 19 et d'une étoile, élément clé du design de son casque, sera par ailleurs arboré par toutes les monoplaces ce week-end, de la Formule 1 à la Formule 3. Enfin, une minute de silence sera observée sur la grille de départ, d'abord samedi avant la Course Principale de F2, puis dimanche avant le Grand Prix de F1.

"Un an après et pour beaucoup dont je fais partie, ce week-end de course à Spa aura une saveur amère", vient de déclarer Nicolas Deschaux, président de la Fédération Française du Sport Automobile. "Anthoine garde sa place toute particulière dans l’histoire de notre Fédération et du sport automobile français. Nous pensons plus que jamais à toi."

La Formule 2, quant à elle, souligne avec émotion que "l'étoile d'Anthoine brille toujours au-dessus de notre paddock".

