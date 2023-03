Vers un duel DS Penske-Porsche à São Paulo ?

Charger le lecteur audio

Les trajectoires de DS Automobiles et de son concurrent germanique Porsche s’opposent dans le monde de la monoplace électrique. D’un côté, constructeur français, d’abord associé à Virgin Racing puis à Techeetah avant de faire équipe avec Penske, a tout raflé en Formula E : 16 victoires, 46 podiums, 21 pole positions et quatre titres en sept saisons et cinq courses. D’un autre, Porsche a une carrière bien plus longue en sport automobile (19 succès aux 24 Heures du Mans, un record) mais n’y arrivait pas en Formula E : seulement une épreuve remportée lors de ses trois premières saisons.

Surprise, après des essais médiocres à Valence en décembre, l’écurie allemande a amélioré ses statistiques avec un total de quatre victoires, trois pole positions et 11 podiums. Ce qui veut dire que Porsche a remporté depuis le début du championnat 2022-2023 trois courses sur cinq, sans compter le succès de Jake Dennis (Avalanche Andretti Autosport) à Mexico, dont la monoplace électrique est également motorisée par la marque de Stuttgart-Zuffenhausen. En regardant d’un peu de plus près, et plus particulièrement avec les résultats de Jean-Éric Vergne (DS Penske), on voit néanmoins que la domination de Porsche n’est pas une fatalité.

Jean-Éric Vergne (DS Penske), troisième du championnat avec deux podiums Photo de: DPPI

DS Penske finalement devant Porsche ?

Cette saison plus que toutes les autres, la Formule E est une affaire de spécialistes. Les nouvelles voitures Gen3, plus puissantes, plus rapides et plus technologiques, sont difficiles à exploiter et les pilotes les moins expérimentés sont à la peine. Il suffit de regarder le classement du championnat du monde pour s’en convaincre. Pascal Wehrlein (Porsche), Jake Dennis (Andretti à moteur Porsche), Jean-Éric Vergne (DS Penske) et António Félix da Costa (Porsche) sont tous des animateurs experts de la série. Wehrlein domine avec deux victoires en Arabie saoudite cette saison, Dennis est l’une des stars montantes du championnat (il est arrivé en 2021 et compte déjà quatre victoires), Vergne est le seul double champion de la discipline, et Da Costa a décroché son premier titre avec DS lors du championnat 2019- 2020.

Si on ajoute à cela qu’André Lotterer (qui roulait lui aussi chez DS avant de passer chez Porsche et maintenant chez Andretti) et que Stoffel Vandoorne (Champion du monde en titre avec Mercedes et désormais chez DS Penske) ne sont pas encore sortis du bois, on peut dire qu’hormis exceptions, les pilotes passés chez DS Performance et/ou chez Porsche sont aujourd’hui les candidats sérieux au titre.

Est-ce pour autant que la saison 9 va tourner à un duel exclusif entre les deux marques, et notamment à São Paulo sur une piste que personne ne connait ?

António Félix da Costa (Porsche) a remporté sa première victoire de la saison au Cap, devant Jean-Éric Vergne (DS Penske) et Nick Cassidy (Envision Racing) Photo de: DPPI

Il n’y a pas de raison que les leaders baissent de régime, mais des écuries telles qu’Envision Racing ou McLaren pourraient être en mesure d’arbitrer les débats. Envision a recruté le vétéran et champion de la saison 2015-2016 Sébastien Buemi, et McLaren a repris la structure de Mercedes, écurie Championne du monde l’année dernière.

Si leurs pilotes (Jake Hughes et René Rast) ne sont pas ceux qui ont le plus de départs à leur actif, ils disposent d’un groupe motopropulseur Nissan qui semble également bien fonctionner. Le jeune Sacha Fenestraz (Nissan) l’a démontré en réalisant la pole position en Afrique du Sud. En cinq courses, la Formule E a d’ailleurs connu cinq polemen différents, et aucun d’entre eux n’a finalement remporté la course. Ce qui donne encore plus de prestige à ceux qui dominent le championnat grâce à la régularité de leurs résultats.