E-Prix de São Paulo : Pour DS Penske, la constance paye

Localisée à côté du quartier Santana de São Paulo, où est né le pilote légendaire Ayrton Senna le 21 mars 1960, la course s’est déroulée sur le Sambadrome, théâtre du carnaval de la ville chaque mois de février. Comme en Inde ou en Afrique du Sud, la piste de 2,96 kilomètres était inconnue des pilotes. Seule la préparation sur simulateur avait mis au jour les bosses et les rainures de l’asphalte.

Pour la sixième fois en six courses, le vainqueur du E-Prix n’est pas le pilote qui a réalisé la pole position. Malgré tout, les équipes habituées à être en haut de la feuille des temps sont toujours au rendez-vous. Et si la vitesse de pointe record de Stoffel Vandoorne (249,2 km/h en Afrique du Sud) a été dépassée sur ce circuit à la rapidité sans précédent (Sébastien Buemi a atteint 266,5 km/h à bord de son Envision Racing), cela n’a pas empêché le Champion du monde en titre de décrocher la pole position, la 22e pour le constructeur français DS Automobiles.

"Il y a beaucoup de positif à retenir de ce week-end", indique Stoffel Vandoorne. "Je suis très heureux de cette première pole position avec DS Penske, qui est aussi ma première avec la monoplace GEN3. Il nous reste à rééditer cela au plus vite, mais avec un tracé aussi rapide, les pilotes qui sont derrière peuvent économiser beaucoup d’énergie grâce au phénomène d’aspiration. Dans ces conditions, c’est difficile de se battre de bout en bout aux avant-postes."

Stoffel Vandoorne a décroché la pole pour DS Penske Photo de: DPPI

Duel énergétique entre DS et Porsche

La bataille commence en finale des qualifications, quand Stoffel Vandoorne domine la Porsche d’António Felix Da Costa. Leurs coéquipiers respectifs, Jean-Éric Vergne et Pascal Wehrlein, toujours leader du championnat pilotes, partent septième et 18e. DS Penske occupe alors des positions plus favorables que le constructeur allemand sur la grille de départ. Mais la température de l’air dépasse 35°C, et la position de leader n’est pas avantageuse pour la consommation d’énergie.

Peu importe, Stoffel Vandoorne s’envole en tête dès les premiers virages et inscrit un bon rythme. Da Costa reste à l’abri, dans son sillage. Au fil du déclenchement des modes Attack, mais aussi des deux interventions de la voiture de sécurité (ce qui ajoutera quatre tours de course), les positions évoluent légèrement. Porsche est clairement dans une logique de préservation d’énergie, laissant Stoffel Vandoorne et Mitch Evans (Jaguar) faire le boulot.

Derrière eux, c’est aussi le jeu du chat et de la souris, avec l’espoir pour chacun de trouver le meilleur compromis entre position, économie d’énergie et attaques en règles. Avec un tracé qui génère des pointes à plus de 250 km/h, plus que jamais l’énergie aura joué un rôle prépondérant dans le résultat final.

Dans ces conditions et pour la première fois de la saison, Jaguar place ses deux voitures (Mitch Evans et Sam Bird) aux première et troisième places, la seconde marche du podium étant occupée par Nick Cassidy (Envision Racing à moteur Jaguar). Da Costa, parti deuxième, est quatrième juste devant Jean-Éric Vergne, auteur d’une course intelligente. Stoffel Vandoorne, animateur de la tête pendant de longs tours, est finalement contraint de glisser en sixième position. Cela fait de gros points néanmoins pour DS Penske, qui remonte à la quatrième place du championnat constructeurs, seulement un point derrière Jaguar TCS Racing, qui réalise une bonne opération ce week-end.

Dans un mois, le championnat reviendra en Europe. La prochaine manche sera un double-header, les 22 et 23 avril prochains. Les concurrents retrouveront cette fois une piste bien connue, celle du Tempelhof de Berlin, la seule ville où le championnat s’est rendu chaque année depuis sa création, en 2014.

Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne (DS Penske) Photo de: DPPI