Fenestraz "repart d'une feuille blanche" avec la Formule E

Deuxième du classement de Super Formula au Japon, Sacha Fenestraz a terminé sa saison fin octobre avant de passer à la Formule E avec Nissan. Il a bénéficié d'une occasion surprise de prendre le départ de sa première course de FE à Séoul à la fin de la saison 2021-22, en remplaçant Antonio Giovinazzi, blessé, chez Dragon Penske.

Mais avec un volant à temps plein en poche au moment où il entame son processus d'apprentissage avec la Gen3, il affirme que les philosophies divergentes entre les machines de Formule E et de Super Formula (jugeant cette dernière "proche de la Formule 1") ont nécessité une refonte complète de son pilotage.

"C'est très, très différent de ce à quoi j'étais habitué", a déclaré le Franco-Argentin à Motorsport.com. "La Super Formula, ce sont les voitures les plus proches de la Formule 1. Et ici, c'est très rapide, mais c'est juste une philosophie différente ; ici, on parle de l'avenir, à mon avis."

"[La nouvelle voiture] est très difficile à maîtriser pour nous, les pilotes. Vous voyez beaucoup de pilotes faire des erreurs parce que nous essayons de trouver la limite, et de savoir quelle est la limite de cette voiture. C'est intéressant, et assurément très différent de ce à quoi j'étais habitué par le passé. Pour moi, c'est comme repartir d'une feuille blanche, en termes de pilotage pur, c'est comme repartir de zéro."

Obligé de passer rapidement de la Super Formula à la Formule E, Fenestraz aurait aimé avoir plus de temps derrière le volant mais assure qu'il va rattraper son retard en vue de l'E-Prix de Mexico en janvier. "En tant que rookie, je dois dire que j'aimerais avoir deux mois de plus et pouvoir faire des essais tous les jours. Mais bien sûr, ce n'est pas la réalité."

"Mais je crois que la plupart des équipes sont dans la même position que nous ; nous ne sommes pas derrière, nous ne sommes pas devant. Je pense que nous sommes tous dans la même situation, nous voyons beaucoup d'équipes qui ont des problèmes, nous avons des petits problèmes, vous savez, nous sommes tous en train de tester et d'essayer de trouver les limites de la voiture."

"Ce n'est pas comme si nous étions plus ou moins préparés que les autres. Il s'agit juste d'essayer de trouver les problèmes que nous avons en ce moment. Et j'espère que nous ne les aurons pas pendant la saison. Moi, en tant que pilote, bien sûr, je suis prêt, je suis toujours prêt. Je suis très excité. Et c'est beaucoup de travail. Mais c'est vrai, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps parce que j'ai terminé ma saison au Japon il n'y a pas longtemps."

"Je savais que la Formule E allait arriver, mais je devais faire mon travail au Japon. Donc j'étais encore concentré à 95% sur ça. Et je ne pouvais pas vraiment me concentrer à 100% sur la Formule E, donc j'ai commencé la campagne de Formule E un peu tard. Mais désormais, je rattrape mon retard aussi vite que je peux et je travaille aussi dur que possible. Mais j'ai vraiment hâte d'être à Noël pour me reposer un peu, parce que ça a été mouvementé depuis juin."