Quand Ocon, Vandoorne et Rowland étaient convoités par Mahindra

C'est un beau palmarès qu'avaient les formules de promotion à l'hiver 2015 : Stoffel Vandoorne a remporté le GP2 Series avec domination, Esteban Ocon a triomphé lors d'une saison de GP3 au niveau très relevé, Felix Rosenqvist a gagné à la fois le Grand Prix de Macao et le titre de F3 Europe, et Oliver Rowland s'est imposé en Formule Renault 3.5.

Ces quatre jeunes loups étaient sur la short-list de Dilbagh Gill, directeur de Mahindra Racing, lorsqu'il cherchait un pilote sur le devant de la scène pour remplacer Nick Heidfeld à l'E-Prix de Punta del Este, le 19 décembre 2015. Le vétéran allemand avait été opéré au niveau des ligaments du poignet gauche après avoir été blessé par un retour du volant à l'E-Prix de Putrajaya.

"C'était assez intéressant car nous savions qu'il y aurait au moins une course à donner à un [autre] pilote pendant la convalescence de Nick", se remémore Gill. "Je me suis dit que nous devrions récompenser un champion."

Les débuts de Vandoorne en Formule E allaient devoir attendre 2018-19 avec HWA, puisque le futur Champion du monde de la discipline électrique était occupé à recevoir sa troisième récompense de Pilote Belge de l'Année aux RACB Awards. Quant à Rosenqvist, qu'il ait demandé à Gill "C'est quoi la Formule E ?" n'a pas joué en sa faveur. Dire qu'il allait courir pour Mahindra pendant deux ans et devenir l'un des meilleurs rookies que le championnat ait connu...

Concernant Ocon, Gill poursuit : "J'ai bien parlé à Fred Vasseur [cofondateur de l'écurie ART Grand Prix, pour laquelle courait Ocon cette année-là], je me rappelle, pour prendre contact. Il était intéressé mais n'était pas disponible." Il ne restait donc que Rowland, qui plaisait à l'Indien car il était le coach d'un certain Jehan Daruvala.

"J'ai dit : 'OK, Oliver, tu ne fais rien de tout Noël. Viens à Punta', et il a sauté dans la voiture", poursuit Gill. "C'était à la mi-décembre. Tous les championnats étaient terminés, c'était une bonne décision de faire cette course ponctuelle pour quelqu'un qui venait de remporter un championnat."

Rowland s'est précipité dans le simulateur Mahindra avant de se rendre en Uruguay, où il s'est qualifié 16e avant de gagner trois places en course. Son coéquipier Bruno Senna, quant à lui, a été contraint à l'abandon par des dégâts.

Rowland a été recruté comme consultant TV en Formule E grâce à cet intérim avant de réaliser une saison de GP2 complète chez MP Motorsport en 2016. Le Britannique a fini neuvième cette année-là, puis troisième avec DAMS en 2017, saison où il a longtemps été le principal rival de Charles Leclerc pour le titre.

Rowland et Gill sont restés en contact et ont échangé quelques messages avant que Rowland ne rejoigne finalement la Formule E à temps plein, en 2018-19, avec Nissan e.dams, où il a remplacé au pied levé un Alexander Albon débauché par Red Bull et Toro Rosso. Cette relation saine avec Gill a permis à Rowland de retrouver Mahindra pour la saison 2022, à la place d'Alex Lynn, avec la 14e position du classement des pilotes.

