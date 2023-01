Sacha Fenestraz suffisamment bon pour la F1 ?

Charger le lecteur audio

Pour sa troisième saison en Super Formula, et seulement sa deuxième campagne complète après une saison 2021 perturbée par des problèmes de visa, Sacha Fenestraz, pilote Kondo Racing, s'est révélé être le plus grand rival du champion en titre Tomoki Nojiri dans la lutte pour le championnat 2022.

Alors que Nojiri a finalement remporté un deuxième titre à une manche de la fin de saison, Fenestraz a battu Ryo Hirakawa pour la place de dauphin, en s'imposant à Sugo et en montant sur trois autres podiums, tout en marquant plus de points que son coéquipier Kenta Yamashita dans un rapport de plus de quatre contre un.

German Krumm a été engagé par Kondo l'an passé pour aider Fenestraz à surmonter la barrière de la langue qui existait entre le pilote franco-argentin et son équipe japonaise. Le vice-Champion de Formula Nippon 2000 et double Champion JGTC a déclaré avoir été surpris de voir à quel point Fenestraz avait été capable d'être compétitif dès son arrivée.

"J'ai été très impressionné par sa vitesse, son niveau de performance", a déclaré Krumm à Motorsport.com. "Je ne m'attendais pas à ce que nous obtenions d'aussi bons résultats dès le début. Je pensais au commencement de la saison qu'être dans le top 10 serait bien, mais il a débuté par un podium [à Fuji], et il a gagné la course à Sugo."

"En tant qu'équipe, nous avons échoué à plusieurs reprises sur le plan stratégique, ce qui est dommage, donc nous aurions dû marquer plus de points. Il a aussi eu une défaillance des freins à Fuji [en deuxième manche], [donc] nous avons perdu beaucoup de points. À mon avis, il avait le rythme pour gagner cette course. Puis il a eu un gros accident à Fuji [en sixième manche] également. Sans ces problèmes, il aurait été très proche de Nojiri."

"Mais être deuxième du championnat et avoir encore une chance de remporter le championnat jusqu'à la dernière manche n'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer en début de saison."

Sacha Fenestraz a impressionné en Super Formula.

Krumm a comparé le niveau de performance de Fenestraz à celui de Pierre Gasly, qui a également terminé deuxième en Super Formula en 2017 au volant de l'équipe Honda Team Mugen avant de passer en F1 la saison suivante avec le soutien de Red Bull. "Il a fait très peu d'erreurs", a poursuivi Krumm. "Il est globalement très bon pour gérer une voiture dont l'arrière est instable. Il est extrêmement bon dans la gestion des pneus."

"Pour moi, il mérite d'être en F1. Il serait prêt pour. Si vous pouvez montrer ce genre de vitesse dans ce championnat à son âge, alors vous avez votre place en F1, comme Gasly. Globalement, j'ai été très impressionné par sa vitesse, sa motivation, sa concentration. Ses performances ont été absolument superbes."

Fenestraz a entamé la phase suivante de sa carrière en ce début d'année 2023 avec l'équipe Nissan de Formule E en terminant 15e du côté de Mexico ce week-end. Krumm, également conseiller exécutif de Nissan en SUPER GT, est convaincu que Fenestraz fera forte impression lors de sa première saison dans le championnat 100% électrique.

"La Formule E exige une manière totalement différente de piloter, il doit s'adapter aux pneus [rainurés]. Il y a une courbe d'apprentissage abrupte. Mais [...] il apprend vite et il est très motivé de courir dans un Championnat du monde, donc j'ai de grands espoirs pour lui. Il est encore jeune, donc il est possible pour lui de s'adapter, et il est assez intelligent pour s'y retrouver."

