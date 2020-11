Jaguar présente sa nouvelle monoplace de Formule E

C'est à la veille des essais de pré-saison de Valence que Jaguar Racing a levé le voile sur sa nouvelle monoplace de Formule E, l'I-Type 5. Le constructeur britannique a décidé de profiter de la première période d'homologation pour lancer un nouveau moteur, qu'il devra conserver lors des deux prochaines campagnes en raison des mesures prises pour réduire les coûts face à la crise du coronavirus.

"Il y a plus de 1000 nouvelles pièces", révèle le directeur d'équipe James Barclay pour Motorsport.com. "Il y a des technologies vraiment cool sur la voiture – nous avons même utilisé de l'or 24 carats sur le convertisseur. Nous avons étudié toutes les zones pour non seulement améliorer l'efficience mais aussi réduire le poids et abaisser le centre de gravité. Nous avons non seulement étudié les gains minimes, tous les domaines où nous pouvons trouver une opportunité, mais aussi là où c'est possible cherché à savoir s'il y avait de plus grands pas en avant à faire – nous essayons de trouver ça aussi."

L'approche de Jaguar est similaire à celle de la plupart des autres écuries ayant révélé leur plan de développement, même si DS Techeetah, en revanche, préfère commencer la saison 7 avec sa monoplace précédente et adopter un nouveau moteur après les quatre premières courses.

"Le championnat est de plus en plus compétitif chaque saison", poursuit Barclay. "Nous pensons, bien que nous ayons eu une voiture compétitive au début de la saison dernière, que personne ne va rester les bras croisés. Notre objectif était de lancer une nouvelle voiture et c'est ce vers quoi nous avons travaillé."

Jaguar a en tout cas du pain sur la planche pour rebondir après le très décevant E-Prix de Berlin ayant conclu la campagne 2019-20. Mitch Evans avait abordé les six dernières courses de la saison en tant que dauphin du leader António Félix da Costa mais n'a marqué que 15 petits points lors de ces épreuves allemandes, chutant au septième rang.

La saison prochaine, Evans sera épaulé par Sam Bird, pour l'un des duos les plus impressionnants en matière de palmarès en Formule E : les deux hommes cumulent 117 départs en E-Prix, sept pole positions, 11 victoires, 25 podiums et 867 points.

Le Britannique, qui rejoint Jaguar après avoir passé les six premières saisons de Formule E chez Virgin, est enthousiasmé : "Cela paraît effectivement être une plus grande écurie. Je ne veux pas manquer de respect à mon équipe précédente, qui était très solide. Mais les ressources qu'a Jaguar à disposition sont bien plus grandes que ce que j'ai connu précédemment. Nous avons les outils pour potentiellement produire des résultats vraiment excellents."

Bird avait déjà tenu des discussions avec Jaguar par le passé, alors sans concrétiser. "Le timing est parfait, en fait. Chaque année, ils se sont améliorés, et là, c'est le bon moment pour les rejoindre", conclut-il.

Propos recueillis par Matt Kew