Nissan e.dams diffère aussi les débuts de son nouveau moteur

Une fois n'est pas coutume, c'est à l'issue de la première journée d'essais de pré-saison que Nissan e.dams a présenté sa nouvelle voiture de Formule E. Et à l'instar de l'écurie double Championne en titre DS Techeetah, la structure franco-japonaise va attendre la deuxième phase d'homologation et la cinquième course de l'année, en avril, pour lancer son nouveau groupe propulseur ; ce dernier devra être utilisé jusqu'à la fin de la saison suivante, mi-2022.

Lire aussi : Venturi lève le voile sur ses nouvelles couleurs

C'est une décision logique de la part de Nissan e.dams, qui s'est retrouvé en difficulté il y a un an lorsque son double moteur a été déclaré illégal pour la saison 2019-20, requérant de concevoir un tout nouveau concept. Le premier confinement et l'annulation de nombreuses courses au printemps ont paradoxalement permis aux ingénieurs de l'écurie de refaire leur retard, mais ils ont manifestement besoin de davantage de temps pour optimiser leur package, malgré la deuxième place arrachée au championnat des équipes.

C'est donc avec la Nissan IM02 de la saison dernière que l'équipe a abordé les essais de pré-saison à Valence. "Nous sommes venus avec quelques évolutions qui vont nous permettre de menacer les favoris", avertit toutefois Sébastien Buemi. Le Suisse a signé le 12e meilleur temps de la première journée ce samedi, à une demi-seconde du leader André Lotterer (Porsche), tandis que son coéquipier Oliver Rowland était 14e, juste derrière. Le top 19 se tenait en huit dixièmes, NIO étant nettement en retrait.