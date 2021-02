Jaguar recrute Sacha Fenestraz comme pilote de réserve

La septième saison du Championnat du monde de Formule E commence ce week-end avec l'E-Prix de Diriyah (Arabie saoudite), et dans un contexte sanitaire toujours tendu en raison de la pandémie de COVID-19, les pilotes de réserve prennent une place prépondérante. Chez Jaguar, c'est le jeune Sacha Fenestraz qui va assumer ce rôle.

L'écurie britannique comptait précédemment comme réserviste son ancien titulaire Alex Lynn, toutefois recruté par Mahindra pour les six courses de Berlin l'an passé, moment où c'est Tom Blomqvist qui a pris le relais – et l'Anglo-Suédois a participé aux deux dernières épreuves lorsque James Calado était pris par ses engagements en WEC.

Blomqvist a toutefois été titularisé par NIO pour la saison à venir, et c'est Fenestraz qui va épauler Mitch Evans et son nouveau coéquipier Sam Bird en 2021. Champion de Formule Renault Eurocup et de F3 Japon, ancien membre de la Renault Sport Academy, le Français de 21 ans va entamer sa deuxième campagne dans la catégorie reine du Super GT ainsi qu'en Super Formula, deux disciplines où il a signé des podiums l'an passé, avec Toyota.

N'ayant pu rejoindre le Japon à temps pour effectuer une quarantaine de deux semaines avant les essais de pré-saison Super GT les 6 et 7 mars, le nouveau pilote de réserve Jaguar a pu se rendre en Arabie saoudite pour la Formule E.

"J'ai pleinement apprécié mes essais avec Jaguar Racing à Marrakech l'an dernier", déclare Fenestraz, faisant référence à un Rookie Test où il avait pris la dixième place du jour sur 28 pilotes, à une seconde du meilleur temps. "Être le pilote de réserve de cette marque emblématique aux côtés d'un des duos de pilotes les plus forts du championnat du monde est un grand moment pour moi. La Formule E propose un challenge très différent de toutes les autres voitures que j'ai pilotées auparavant, et je suis impatient de soutenir l'écurie et de faire mon retour dans le paddock des courses électriques."

James Barclay, directeur d'équipe, ajoute : "C'est super que Sacha nous rejoigne en tant que pilote de réserve. C'est un jeune pilote talentueux qui a une belle personnalité et est vraiment enthousiaste pour cette opportunité. Il va représenter un atout pour l'équipe. Nous avons été impressionnés par son approche et ses performances lors du Rookie Test en 2020. Nous sommes contents qu'il rejoigne l'équipe."