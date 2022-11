Le plateau 2023 de Formule E est au complet

Charger le lecteur audio

Il n'y a plus de baquet à attribuer pour la saison à venir en Formule E ! Le dernier volant restant était le second de McLaren, et c'est Jake Hughes qui a été nommé pour épauler René Rast lors de la première campagne de la marque dans le championnat tout électrique.

McLaren a pris la suite de l'équipe Mercedes en Formule E, et Hughes en était le pilote de réserve et de développement la saison dernière. Il a manifestement convaincu ses dirigeants de lui faire confiance afin de pallier les départs de Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne vers d'autres horizons – le premier vers la F1 avec AlphaTauri, le second chez DS Penske.

"Quand j'étais petit, McLaren est l'une des écuries qui m'ont donné envie de commencer la course", déclare Hughes. "Boucler la boucle en représentant l'équipe moi-même en Formule E, ça paraît incroyable. J'ai évidemment fait partie de l'écurie en FE sous un nom différent, et nous avons déjà obtenu d'excellents résultats. C'est bien d'avoir cette relation et de savoir ce qui est attendu de moi."

"Arriver au moment où une monoplace de nouvelle génération est lancée dans le championnat m'enthousiasme. Cela semble être une bonne opportunité, surtout en étant rookie. L'année s'annonce très bien, et j'ai hâte de me lancer dans cette aventure !"

C'est effectivement une nouvelle ère qui s'ouvre pour la Formule E avec une monoplace de 350 kW (environ 470 ch) à l'aérodynamique revue. Une nouvelle ère également pour l'écurie rebaptisée McLaren, donc, qui a quitté sa base de Brixworth au sein de l'usine High Performance Powertrains de Mercedes pour rejoindre le site de Bicester Heritage. Son directeur général Ian James est en tout cas ravi de sa nouvelle recrue.

"Jake est un talent enthousiasmant, avec qui nous avons travaillé auparavant en tant que pilote de réserve et de développement", détaille James. "Au fil des années, l'équipe et Jake ont construit une relation qui, associée à son talent pur, nous donnera un avantage pour cette saison. Nous donnons à Jake l'opportunité de faire ses preuves dans le grand bain en saison 9, et son histoire est un parfait exemple du développement de talents en lequel croit notre écurie."

Les essais de pré-saison auront lieu à Valence (Espagne) du 13 au 16 décembre, avant la manche d'ouverture à Mexico le 14 janvier prochain.

Le plateau 2023 de Formule E