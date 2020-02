Félix da Costa en pole, désastre pour Evans

Garder la tête du championnat est particulièrement difficile en Formule E, où les leaders doivent composer avec les conditions de piste les moins favorables en qualifications. Autant dire que Mitch Evans et Jaguar n'avaient pas besoin de se mettre des bâtons dans les roues au Maroc ! Et pourtant, le Néo-Zélandais et son équipe ont mal calculé le temps dont ils avaient besoin pour leur tour de sortie des stands, puisque le drapeau à damier a été agité juste avant qu'il ne franchisse la ligne de départ pour lancer sa tentative chronométrée.

Pire encore, Evans a néanmoins conclu son tour, ce qui lui vaut une enquête des commissaires car il est passé deux fois sous le drapeau à damier. Et pour couronner le tout, il affirme avoir réalisé un 1'17"4... qui l'aurait placé premier de la phase de groupes ! "C'est clair que je suis furieux", a lâché le pilote Jaguar. "Il nous faut étudier ça. Nous ne devrions pas commettre de telles erreurs."

Les qualifications se sont finalement avérées particulièrement serrées, avec le top 13 en quatre dixièmes lors de cette première phase, et comme toujours des déceptions pour certains concurrents du Groupe 1 : Lucas di Grassi, Sam Bird et Stoffel Vandoorne ne sont que 13e, 15e et 18e respectivement. Jean-Éric Vergne, qui a fait l'impasse sur le shakedown et les EL1 ce vendredi car il était souffrant, a limité la casse avec la 11e position. Les analyses médicales ont en tout cas permis d'assurer que le Français n'était pas atteint du coronavirus.

Troisième du classement général, António Félix da Costa a réussi l'exploit non seulement de s'extirper du Groupe 1 mais ensuite de signer la pole position avec un tour en 1'17"158, à moins d'un dixième du record du circuit établi par Nico Müller lors du Rookie Test 2019 ; le Suisse n'est d'ailleurs que 17e avec Dragon. Grâce à sa performance, Félix da Costa marque trois points précieux et revient à quatre longueurs d'Evans et trois de Sims au championnat.

Maximilian Günther était pourtant bien parti pour surpasser la référence du Portugais, avec près de deux dixièmes d'avance au deuxième intermédiaire, mais le pilote BMW a commis un blocage de roue et a finalement échoué à sept centièmes de Félix da Costa et 0"026 devant la Porsche d'André Lotterer. Nyck de Vries, Edoardo Mortara et Sébastien Buemi complètent un top 6 où seul Günther a déjà gagné cette saison... se dirige-t-on vers un cinquième vainqueur différent en cinq courses ?

E-Prix de Marrakech - Grille de départ provisoire