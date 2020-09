Rowland en pole position, les Champions en fond de grille

C'est par une situation invraisemblable qu'a commencé cette séance qualificative sur un circuit de Berlin Tempelhof modifié et plus lent : les écuries ne voulaient pas nettoyer la piste pour les autres et n'ont envoyé les pilotes du Groupe 1 en piste qu'environ une minute et demie avant que le drapeau à damier ne soit agité, alors que le meilleur temps des essais libres était un 1'15... Ce qui devait arriver arriva : ces concurrents, aux avant-postes du championnat, se sont ralentis mutuellement, ont bataillé pour obtenir la meilleure position possible sur la piste... et ont franchi la ligne de départ trop tard ! Les quatre Champions du plateau – Sébastien Buemi, Lucas di Grassi, Jean-Éric Vergne et António Félix da Costa – n'ont pu signer le moindre chrono.

En revanche, Maximilian Günther et Mitch Evans, tous deux candidats au titre honorifique de vice-Champion, ont réalisé de bons chronos en 1'16"394 et 1'16"395 respectivement, mais cela s'est avéré insuffisant pour se maintenir en Super Pole : ils seront 13e et 14e sur la grille... avec deux dixièmes de retard seulement sur la deuxième place de la phase de poules !

Tout aussi surprenant, ce sont deux intérimaires que l'on retrouvait aux avant-postes de cette phase : René Rast pour Audi et Alex Lynn pour Mahindra. Robin Frijns, Oliver Rowland, Tom Blomqvist et Neel Jani complétaient le line-up de la Super Pole. Blomqvist remplace chez Jaguar un James Calado qui a donné la priorité à son engagement en FIA WEC ce week-end (les essais libres commencent ce jeudi) et qui n'a plus d'avenir au sein de l'écurie britannique, celle-ci ayant recruté Sam Bird aux côtés d'Evans pour la saison 2020-21. À noter qu'André Lotterer et Felipe Massa ont vu la Super Pole leur échapper pour 7 millièmes et 17 millièmes respectivement.

Les intérimaires – Rast, Lynn et Blomqvist – ont justement peiné à reproduire leurs performances en Super Pole. En revanche, cela s'est joué d'un souffle entre Jani, Frijns et Rowland, ce dernier signant finalement la quatrième pole position de sa carrière en Formule E devant le Néerlandais. Le pilote Nissan e.dams n'est jamais monté sur le podium cette saison mais compte sept arrivées dans les points en neuf courses, plus que quiconque sauf Félix da Costa et Di Grassi ; il peut prendre la deuxième place du classement général en cas de succès ce soir.

Phase de groupes

Super Pole