Sims signe une troisième pole position record

"C'est un peu bizarre !" Même Alexander Sims semble difficilement croire à la performance qu'il vient de réaliser. Après tout, c'est António Félix da Costa qui a largement dominé la phase de groupes, trois dixièmes et demi plus rapide que la concurrence, mais le pilote DS Techeetah a multiplié les dérapages en Super Pole, ne parvenant manifestement pas à maîtriser sa monture : il n'est que sixième. Sims a également connu un sacré travers dans le virage précédant la ligne droite de départ (qui n'est pas celle du chronométrage), parfaitement maîtrisé néanmoins : il est en pole avec deux dixièmes d'avance.

Course 1 : Bird vainqueur, Porsche et Mercedes sur le podium

Les Champions Sébastien Buemi et Lucas di Grassi s'élanceront deuxième et troisième après une première course décevante, devant Mitch Evans et Jérôme d'Ambrosio. Parmi les pilotes qui ont brillé ce samedi et se sont retrouvés dans le Groupe 1 en conséquence, Sam Bird a tiré son épingle du jeu, septième.

Jean-Éric Vergne, en revanche, n'est pas parvenu à rebondir après son abandon d'hier. Le Français a percuté le mur lors d'une séance d'EL3 cruciale, la piste s'étant grandement améliorée par rapport à la veille. Il n'a ainsi pu faire mieux que 11e en qualifications malgré sa présence dans le Groupe 4. Pire encore, il est relégué au fond de grille suite à un changement de batterie consécutif à l'accident susmentionné.

Mise à jour : Mitch Evans est déclassé de la Super Pole car sa voiture était en dessous du poids minimal, et il s'élancera donc sixième.

E-Prix d'Ad Diriyah - Phase de groupes E-Prix d'Ad Diriyah - Phase de groupes