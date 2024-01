Week-end positif pour DS Penske à Diriyah

Le résultat de Jean-Éric Vergne vendredi - pole position et une seconde place sur le podium - combiné au fait de mettre les deux voitures dans les points le lendemain a été une forme de délivrance pour Eugenio Franzetti, le directeur de DS Performance.

"Vendredi a été un grand jour pour l'équipe DS Penske", souligne le représentant de DS Automobiles dans ce championnat du monde. "Nos résultats depuis le début de la saison et plus particulièrement ici démontrent le très bon niveau de performance de notre DS E-Tense FE23. Les points ainsi engrangés sont bons pour le moral, surtout en début de saison. Nous savons évidemment que nous devons encore travailler pour réduire l’écart avec certains de nos concurrents, mais je suis certain que nous y parviendrons. Maintenant que les pistes de progrès identifiées ont été confirmées, nous allons pouvoir continuer dans la bonne direction."

Challenger de Porsche et Jaguar en 2023, DS Penske avait souvent été dans le coup mais pas vraiment en mesure de les concurrencer dans la durée. Depuis le début du championnat 2024 leurs deux voitures sont plus compétitives, avec des pilotes au rendez-vous.

Des progrès à confirmer

Photo de: Joao Filipe / DPPI Jay Penske et Jean-Éric Vergne.

En Formule E, tout tient à peu de chose, mais les tendances de fond finissent toujours par s’imposer. Par exemple, si vendredi Stoffel Vandoorne n’a pas eu l’opportunité de faire son tour rapide en qualifications, il a démontré dès le lendemain son véritable niveau de performance. Après des essais convaincants (Vergne 2e et Vandoorne 6e), les deux DS Penske, bien que dans le même groupe de qualifications, sont parvenues à terminer dans les quatre premiers pour passer en quarts de finale. Au fil des duels, Vandoorne a éliminé Sacha Fenestraz (Nissan) et accédé à la demi-finale. Il est parti 4e, alors que Jean-Eric Vergne était en 8e position sur la grille de départ.

Lors de la course, les animateurs de la veille n'étaient pas tous au rendez-vous de la même manière, et le fait que la seconde confrontation du week-end ait fait un tour de moins (36 au lieu de 37) a rebattu les cartes en matière de stratégie énergétique. Comme à Mexico, DS Penske a finalement joué placé et récolté les points de la 5e place pour Vandoorne et ceux de la 8e position pour Vergne. Des résultats qui permettent à JEV de pointer à la 3e place du championnat pilotes, et

à DS Penske d’être deuxième du côté des constructeurs, derrière Jaguar mais devant les deux écuries motorisées par Porsche.

Avec l’annulation de la course initialement prévue en Inde mi-février, la Formule E va maintenant connaître une pause de sept semaines, avant la manche de São-Paulo (Brésil). Un temps que les équipes pourront utiliser pour peaufiner leurs monoplaces en vue d’une saison qui s’annonce très bataillée.