Nicolas Deschaux quitte la FFSA pour le Circuit Paul Ricard

Depuis 18 ans à la tête de la Fédération Française du Sport Automobile, Nicolas Deschaux quitte son poste pour endosser de nouvelles responsabilités du côté du Circuit Paul Ricard. Dans un communiqué publié ce mercredi, la FFSA a annoncé que son remplaçant après élection était Pierre Gosselin.

"Les membres du Comité directeur ont tenu à saluer la vision et l'engagement au service du sport automobile de Nicolas Deschaux durant ses quatre mandats à la tête de la Fédération", ajoute le communiqué.

Le départ de Deschaux vers le Circuit Paul Ricard n'est pas une surprise puisque Stéphane Clair, directeur général en place depuis 12 ans, avait annoncé qu'il quitterait son poste en fin d'année et Deschaux était vu comme son remplaçant naturel. Il en va d'ailleurs de même pour Pierre Gosselin, jusqu'ici secrétaire général de la fédération et président de la Ligue Sport Automobile Ile-de-France.

"Je tenais à exprimer, au nom du Comité directeur, toute notre reconnaissance mais aussi nos vœux les plus sincères de succès à Nicolas Deschaux dans l'exercice de ses nouvelles attributions au circuit Paul Ricard", a déclaré le nouveau président de la FFSA. "Nous sommes heureux de savoir qu'il continuera à œuvrer pour le développement et la promotion du sport automobile français."



"L'ambition toujours nourrie par Nicolas pour le sport automobile et le karting a permis d'atteindre aujourd'hui un niveau historique de licenciés. Le succès de notre filière de haut niveau ajouté à la bonne santé de nos championnats nationaux doivent être mis au crédit de son action et font de notre Fédération un exemple au niveau international."