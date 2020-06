Jimmie Johnson va tester une IndyCar à Indianapolis avec Ganassi

Avant le confinement et l'arrêt des sports mécaniques dus à la pandémie de COVID-19, McLaren s'était mis d'accord avec Jimmie Johnson pour offrir un test en IndyCar au septuple Champion de NASCAR, qui prendra sa retraite du stock-car en fin d'année et pourrait être intéressé par quelques courses en monoplace. Mais la crise a interrompu les plans de l'équipe avec l'Américain, qui va finalement avoir son test avec une autre structure, l'une des plus capées dans la discipline.

Johnson a en effet annoncé via Twitter qu'il roulerait la semaine prochaine pour Chip Ganassi Racing, équipe qui engage aujourd'hui le quintuple Champion d'IndyCar, Scott Dixon, et qui est un team rival du sien en NASCAR : "Je vais pouvoir tester une IndyCar la semaine prochaine ! Un grand merci à mes amis de Chip Ganassi Racing et Chip Ganassi pour cette opportunité. Maintenant, retour à la salle de sport pour un programme d'entraînement spécifique aux forces [subies] en IndyCar."

Une rumeur avait même circulé selon laquelle Johnson participerait au Grand Prix d'Indianapolis, initialement prévu mi-mai, avant qu'il ne soit reporté au samedi 4 juillet. McLaren avait même fait de lui un candidat possible à l'engagement d'une troisième voiture en 2021, aux côtés de Fernando Alonso et Jenson Button. Il semble toutefois difficile pour McLaren d'inscrire cette troisième voiture l'an prochain, alors que sa situation économique est encore très floue et que les plans d'avenir de sa structure outre-Atlantique ne sont pas connus. C'est donc Ganassi qui récupère l'honneur de faire débuter Johnson en IndyCar.

"Hey, Jimmie Johnson ! J'ai hâte de t'offrir des débuts en IndyCar ! Peut-être que nous pouvons demander à Scott Dixon de te donner un conseil ou deux ! On se voit le 8 juillet sur le circuit urbain de l'Indianapolis Motor Speedway", a écrit Chip Ganassi sur son compte Twitter en réponse au pilote de NASCAR.