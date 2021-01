Zanardi : "Des pas en avant et des pas en arrière" dans sa guérison

Sept mois après son gravissime accident de handbike, Alex Zanardi semble enfin pouvoir entrer dans une phase plus stable dans son suivi médical et les soins qui lui sont prodigués. Son parcours jusqu'à présent a été fait de hauts et de bas, alors qu'une série d'opérations délicates, notamment au niveau du cerveau et du visage, ont été nécessaires pour lui sauver la vie.

Son épouse, Daniela, a offert cette semaine un rare témoignage au journal La Stampa, précisément pour expliquer qu'elle ne pouvait pas encore fournir de détails. "Le moment des mots n'est pas encore venu", a-t-elle déclaré. "Espérons que ce soit le bon moment pour enfin commencer à travailler sur la rééducation. […] À part le COVID, mon mari a tout eu. Après l'accident, durant ces quelques mois, il y a eu beaucoup de complications. Cela a été une situation difficile à gérer."

Alex Zanardi, 54 ans, a subi un très violent choc le 19 juin dernier en percutant un camion de plein fouet alors qu'il participait à une compétition de handbike qu'il organisait. Son pronostic vital alors engagé, il avait d'abord subi une série d'opérations d'urgence, puis avait pu être pris en charge par un centre de rééducation neurologique avant de voir son état se dégrader, ce qui avait nécessité une nouvelle hospitalisation en soins intensifs, à Milan.

C'est le 21 novembre qu'il a pu être transféré à Padoue, plus près de chez lui, étant alors décrit comme stable d'un point de vue physique et neurologique. Un mois plus tard, des informations encourageantes étaient parvenues, faisant état de la capacité d'Alex Zanardi à voir et entendre, mais aussi à reconnaître les personnes qui l'entourent.

La neuropsychologue Federica Alemanno, qui opère à l'hôpital San Rafaele de Milan dans lequel se trouvait précédemment le champion, a témoigné cette semaine auprès du Corriere della Sera : "Cela a été une grande émotion quand il a commencé à parler. Personne n'y croyait. Il était là ! Il a communiqué avec sa famille."

Si ces mots traduisent un véritable soulagement, la femme du pilote veut toutefois appeler à la prudence. "Il fait des choses, mais pas tout le temps. Il y a eu des moments où il faisait effectivement ces choses-là. Il y a eu des pas en avant, et il y a eu des pas en arrière. Son parcours est très long", a-t-elle prévenu.

Aujourd'hui, la situation reste sérieuse, mais chacun tente de se raccrocher aux signaux encourageants. Vingt ans après s'être sorti d'un premier accident dramatique en CART, accident qui l'a privé de ses jambes mais l'a mené à une seconde vie de champion paralympique, Alex Zanardi se bat toujours pour se relever de cette nouvelle épreuve.