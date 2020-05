Abt disqualifié à Berlin car il ne pilotait pas sa monoplace !

Daniel Abt a clairement vécu sa manche la plus performante ce week-end à Berlin lors du Race at Home Challenge de la Formule E. Qualifié deuxième, le pilote allemand a terminé sur la troisième marche du podium, derrière le vainqueur Oliver Rowland et Stoffel Vandoorne. À ceci près que... ce n'était pas Abt au volant mais Lorenz Hoerzing, qui participe aux courses de la "Challenge Grid", le championnat réservé aux simracers.

Là où une telle supercherie ne pourrait se produire dans la vraie vie, il était très simple de faire cela dans le monde virtuel, où tout le monde roule depuis son domicile. Stoffel Vandoorne a directement flairé l'entourloupe, le pilote belge indiquant sur son stream Twitch qu'il était impossible qu'Abt réalise de tels chronos en qualifications, alors que l'Allemand était plutôt en fond de top 10 voire plus loin lors des manches précédentes.

Le pilote Mercedes a alors appelé Abt sur son téléphone portable, ce dernier n'a pas répondu, et une bagarre musclée entre les deux hommes a coûté la victoire à Vandoorne, au profit de Rowland. Abt n'est pas apparu lors de la conférence de presse finale et n'avait pas diffusé sa course en direct sur Twitch, prétextant des problèmes de connexion. Des problèmes qui n'affectaient pas sa voiture en jeu...

Le pilote allemand a ainsi été disqualifié de la course et a vu tous ses points acquis jusqu'à présent au Race at Home Challenge supprimés. Il doit également effectuer un don de 10 000 dollars à l'association de son choix. Pour Hoerning, c'est une disqualification pure et simple du championnat qui a été décidée et il ne pourra plus piloter cette saison dans les Challenge Grid.

"J'aimerais m'excuser auprès de la Formule E, de mes fans, de mon équipe et des autres pilotes pour avoir fait appel à de l'aide extérieure samedi", regrette Abt. "Je n'ai pas pris [la course] autant au sérieux que ce que j'aurais dû faire. Je suis surtout désolé de cela, car je sais à quel point l'organisation de la Formule E a travaillé sur ce projet. Je sais que mon erreur a un goût amer, mais ça n'a jamais été fait avec une mauvaise intention. Bien sûr, j'accepte la disqualification de la course. En plus de cela, je donnerai 10 000 euros à un projet caritatif."