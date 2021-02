Les actionnaires de Codemasters valident le rachat par EA

L'éditeur de jeux vidéo Codemasters, partenaire de Motorsport Games pour ses compétitions eSport autour de la franchise DiRT Rally, devrait bien devenir la propriété d'Electronic Arts. Alors qu'un rachat par Take-Two Interactive était dans un premier temps envisagé, Codemasters a annoncé au mois de décembre qu'un accord avait été trouvé avec EA pour un montant de 1,2 milliard de dollars (un milliard d'euros au taux de change actuel), et le rachat a été validé au cours d'une réunion des actionnaires organisée mercredi.

Sur les 76 actionnaires participants au vote, 63 d'entre eux ont donné leur accord. Ces 63 actionnaires représentent 98% des parts détenues par les 76 votants. L'action Codemasters, cotée au London Stock Exchange, devrait être suspendue le 18 février et le studio devrait devenir officiellement une division d'EA avant la fin du premier trimestre 2021.

Codemasters développe le jeu officiel de la Formule 1 depuis 2018 et le rachat par EA ne devrait pas avoir de conséquences sur F1 2021, opus attendu cet été. Le studio développe aussi DiRT, DiRT Rally, Grid et Project Cars tandis qu'EA, surtout présent dans les jeux de sport à travers la franchise FIFA, édite Need for Speed et le jeu sur mobile Real Racing.

"Nous pensons qu'il y a une opportunité très intéressante en réunissant Codemasters et Electronic Arts pour créer de nouveaux jeux de course extraordinaires et novateurs pour les fans", déclarait Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, lors de l'annonce du rapprochement avec EA. "Notre industrie est en pleine croissance, la catégorie des jeux de course se développe et, ensemble, nous serons en mesure de prendre la tête d'une nouvelle ère de divertissement basé sur la course."

En plus de sa collaboration avec Codemasters pour ses activités eSport, Motorsport Games a organisé les 24 Heures du Mans virtuelles en 2020, la compétition eSport la plus suivie de l'Histoire dans le domaine des sports mécaniques, avec une audience cumulée dépassant 14,2 millions de personnes.

Voir aussi :