Codemasters en passe d'être racheté par Electronic Arts

La compagnie britannique Codemasters, par ailleurs partenaire de Motorsport Games pour ses activités eSport concernant la franchise DiRT Rally, avait précédemment été liée à une reprise par l'éditeur américain Take-Two Interactive. Mais c'est finalement du côté d'Electronic Arts que la balance a penché puisque le géant du jeu vidéo a annoncé ce lundi être parvenu à un accord avec la direction de Codemasters pour l'acquisition de l'entreprise.

Si la transaction à hauteur de 1,2 milliard de dollars (soit environ 987 millions d'euros au taux de change actuel) est autorisée, les actionnaires de Codemasters auront droit à 6,56 euros en cash par action. L'accord devrait être finalisé lors du premier trimestre 2021.

Gerhard Florin, le président de Codemasters, a déclaré : "Electronic Arts et Codemasters ont l'ambition commune d'être leaders de la catégorie des jeux vidéo de course. Le conseil d'administration de Codemasters croit fermement que la société bénéficierait des connaissances, des ressources et de l'envergure mondiale d'Electronic Arts – à la fois globalement et spécifiquement dans le secteur des jeux de course. Nous pensons que cette union offrirait un avenir passionnant et prospère à Codemasters, en permettant à nos équipes de créer, de lancer et de proposer des jeux plus grands et meilleurs à un public extrêmement passionné."

Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, estime qu'une alliance entre sa société et Codemasters les aidera à forger un partenariat solide pour tirer profit de l'essor de l'eSport et du sim racing. "Nous pensons qu'il y a une opportunité très intéressante à réunir Codemasters et Electronic Arts pour créer de nouveaux jeux de course extraordinaires et innovants pour les fans. Notre industrie est en pleine croissance, la catégorie des jeux de course se développe et, ensemble, nous serons en mesure de prendre la tête d'une nouvelle ère de divertissement basé sur la course."

En plus du jeu officiel de la F1, Codemasters développe également DiRT, DiRT Rally, Grid et Project Cars. EA détient la franchise Need for Speed et le jeu sur mobile Real Racing.

Tout en travaillant avec Codemasters sur ses activités eSport, Motorsport Games a également cette année organisé les 24 Heures du Mans virtuelles, l'un des plus grands événements de l'histoire de l'eSport avec une audience cumulée de plus de 14,2 millions de spectateurs.

