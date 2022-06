Avantage à la Toyota #8, coups de théâtre en GTE Pro

Charger le lecteur audio

B.V., Le Mans - Cette 90e édition des 24 Heures du Mans se décante, et dans la plupart des catégories, la situation semble claire, même si le suspense et les rebondissements subsistent en GTE Pro.

Résumé à 6h : Les deux Toyota peinent à se départager !

Au petit matin, la Toyota #7 avait une courte avance sur la voiture sœur mais a connu un pépin technique aux alentours de 7h45, alors que José María López était à son bord. L'Argentin s'est immobilisé en bord de piste mais est ensuite parvenu à rallier son stand, où il a perdu davantage de temps avec la nécessité d'effectuer des manipulations techniques pour résoudre le problème.

Ainsi, à midi, c'est la Toyota #8 de Buemi-Hartley-Hirakawa qui mène avec deux à trois minutes d'avance au gré des arrêts au stand. La Glickenhaus #709 reste dans un no man's land au troisième rang, à quatre tours des bolides nippons et quatre tours devant... les LMP2, car la #708 ne parvient pas à remonter après l'accident d'Olivier Pla en fin de soirée. Elle est encore devancée par trois LMP2, tandis que l'Alpine #36 est encore plus loin.

Côté LMP2, la WRT #31 qui avait signé la pole position a décidément connu une course difficile : René Rast a contribué au carambolage du départ, Sean Gelael a percuté Sébastien Bourdais et Robin Frijns a enfin eu un accident rédhibitoire à la sortie d'Indianapolis, qui a provoqué une première intervention de la voiture de sécurité. La Jota #38 continue de mener une course exemplaire avec González, Félix da Costa et Stevens, devançant nettement la Prema #9 et la Jota #28.

En GTE Pro, Corvette croyait avoir tout perdu en début d'épreuve mais s'est finalement retrouvé aux avant-postes avec la #64, à la suite d'une crevaison spectaculaire pour la Porsche #92 qui était en tête. La Corvette #64 a toutefois été expédiée dans le mur par la LMP2 #83 de François Perrodo (AF Corse), avec un gros choc pour Alexander Sims dans la ligne droite des Hunaudières. La marque américaine a perdu ses dernières chances de victoire, un duel s'installant entre la Ferrari #51 et la Porsche #91. Côté GTE Am, TF Sport continue de maîtriser son sujet avec l'Aston Martin #33.

