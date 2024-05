Doriane Pin déclare forfait pour les 24 Heures du Mans

Doriane Pin devait disputer ses deuxièmes 24 Heures du Mans en juin prochain, où elle devait faire équipe avec Sarah Bovy et Michelle Gatting au volant d'une Lamborghini Huracan GT3 sous les couleurs de Iron Dames.

Mais la jeune Francilienne, engagée parallèlement en monoplace en F1 Academy et en FRECA, a annoncé être contrainte de faire l'impasse sur le double tour d'horloge sarthois.

Doriane Pin avait déjà déclaré forfait pour la course 2 de la FRECA à Spa le week-end dernier en raison de douleurs aux côtes, et il s'avère que le problème est finalement suffisamment grave pour la contraindre au repos forcé ces prochaines semaines.

"Comme vous le savez, je n'ai pas pu rouler dimanche. Suite à des examens médicaux, il s'avère que j'ai des côtes fracturées", a expliqué Doriane Pin sur ses réseaux sociaux (vidéo ci-dessous). "Il faut donc du temps pour guérir et nous avons dû prendre des décisions difficiles pour l'équipe, de ne pas participer aux 24 Heures du Mans, et aussi de ne pas faire la course de FRECA à Zandvoort la semaine prochaine."

"C'est bien évidemment une décision très difficile et triste d'autant plus que Le Mans est l'une des plus grosses courses de l'année pour moi. J'avais hâte de rouler et de partager cette semaine avec vous, mais aussi avec l'équipe et de faire du mieux que possible pour moi et les Iron Dames."

Doriane Pin avait pris part aux deux premières manches du WEC sur la Lamborghini Iron Dames. Photo de: Emanuele Clivati | AG Photo

Doriane Pin avait disputé les 24 Heures du Mans pour la première fois l'an passé, au volant d'un prototype Oreca 07 LMP2 engagé par l'écurie Prema, aux côtés de Daniil Kvyat et Mirko Bortolotti, une expérience qui s'était soldée par un abandon pour l'équipage.

La native d'Ivry-sur-Seine s'est tournée vers la monoplace cette saison, et occupe la deuxième place du championnat F1 Academy sous les couleurs de l'équipe Mercedes Junior, après avoir remporté la première course de la saison à Djeddah.

Un retour fin juin en F1 Academy ?

Elle est également engagée en championnat FRECA sous les couleurs d'Iron Dames, sous la houlette de l'écurie Prema, où elle a fait ses débuts à Hockenheim à la mi-mai. Elle avait, paralèllement, disputé les deux premières manches du WEC (au Qatar et à Imola), sur la Lamborghini Iron Dames.

C'est Rahel Frey qui remplacera Doriane Pin sur la Lamborghin Iron Dames aux 24 Heures du Mans, la Suissesse ayant déjà été associée récemment à Sarah Bovy et Michelle Gatting lors des 6 Heures de Spa.

Doriane Pin espère être de retour en compétition pour la troisième étape de la F1 Academy à Barcelone, du 21 au 23 juin.