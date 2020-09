Le nombre d'engagés aux 24H du Mans remonte à 60

L'équipe Algarve Pro Racing engagera une deuxième voiture lors des 24 Heures du Mans le mois prochain, ce qui permet ainsi à la liste des engagés de repasser à 60 concurrents, à la suite du forfait de Carlin, enregistré dernièrement. Sous la bannière G-Drive Racing by Algarve, la structure alignera un équipage constitué des anciens pilotes LMP1 Nick Tandy et Oliver Jarvis. Ils seront associés à Ryan Cullen au volant de l'Oreca 07 chaussée de pneus Goodyear. Cet engagement s'inscrit dans la continuité de la collaboration entamée entre Algarve Pro et G-Drive en European Le Mans Series, où un prototype LMP2 est géré par le TDS Racing.

"Avoir deux voitures sur la grille pour la 88e édition des 24 Heures du Mans est vraiment enthousiasmant pour Algarve Pro Racing", se réjouit Stuart Cox, directeur de l'équipe. "Nous devons remercier G-Drive de nous donner la possibilité de le faire, et je suis ravi de la manière dont le programme s'est mis en place. Nous travaillons dessus depuis la victoire en Asian Le Mans Series lors de la saison 2019-2020, et ça a payé car nous avons une excellente voiture ainsi qu'un équipage de classe mondiale avec Ryan, Oliver et Nick."

Initialement, Ryan Cullen devait participer à la classique mancelle avec DragonSpeed en LMP2, mais il a été remplacé par Timothé Buret. Vainqueur au classement général en 2015, Nick Tandy retrouve un volant pour l'épreuve après avoir fait les frais du forfait des deux Porsche américaines officielles en LMGTE Pro. Quant à l'ex-pilote Audi Oliver Jarvis, il était engagé en GTE Pro l'an passé avec le Risi Competizione et retrouve ainsi la catégorie prototype dans laquelle il avait évolué avec succès en 2017 avec le Jackie Chan DC Racing.

Reportée à cause de la pandémie de COVID-19, la 88e édition des 24 Heures du Mans se déroulera les 19 et 20 septembre prochains, à huis clos.