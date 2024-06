Ferrari triomphe d'une édition dantesque des 24H du Mans face à Toyota !

Une édition pour l'Histoire, et vraisemblablement du jamais vu. S'il est une chose qui est certaine, c'est qu'il fallait avoir les nerfs solides pour aller au bout des 24 Heures du Mans 2024, et davantage encore pour les remporter. Les organisateurs rêvaient sans doute d'un tel finish pour la catégorie Hypercar, plus garnie que jamais avec un afflux inédit de constructeurs et une BoP resserrant de plus en plus les écarts.

L'Histoire, elle aussi, nous rappelle qu'à sa création en 1923, l'épreuve avait été baptisée Grand Prix d'Endurance des 24 Heures du Mans. Sans doute cette appellation aurait parfaitement convenu à cette 92e édition ! En plus du plateau gargantuesque, les conditions météorologiques dignes d'un mois de mars ou septembre sont définitivement venues corser le défi à surmonter.

On avait laissé, à trois heures de l'arrivée, la Cadillac n°2 en tête de cette course, avec une stratégie décalée. Le tout faisait suite à, quelques heures encore auparavant, une intervention de la voiture de sécurité ayant relancé les débats et effacé l'avantage constitué par certains, et plus particulièrement la Toyota n°8 et la Porsche n°6.

À l'entame du sprint final, la pluie est une énième fois venue jouer les trouble-fêtes, sauf que cette fois-ci, le mauvais temps a duré. Et il a accompagné les concurrents jusqu'au drapeau à damier, quasiment sans aucune interruption durant les 180 dernières minutes. Il a donc fallu se résoudre à chausser les pneus pluie, tout en gérant au mieux l'énergie pour éviter l'arrêt de trop pouvant faire tout perdre face à la concurrence.

Un duel Ferrari vs Toyota

Toyota aura tout tenté jusqu'au bout. Photo de: Alexander Trienitz

En piste, la tension est montée d'un cran, et chez Toyota on a tout tenté pour aller chercher la victoire. La GR010 Hybrid n°8, qui avait mené une course remarquable, est très longtemps restée dans le coup jusqu'à ce qu'un souci d'écrou lui fasse perdre du temps au stand, puis que Brendon Hartley passe à l'offensive sur la Ferrari n°51 dans les Hunaudières. Au freinage de Mulsanne, Alessandro Pier Guidi a tenté de reprendre son bien et a envoyé la Toyota en tête-à-queue, réduisant à néant ses espoirs de succès. L'Italien a été jugé responsable de l'accrochage et a écopé d'une pénalité de 5 secondes.

Sur l'autre machine japonaise, José María López avait lui aussi le couteau entre les dents, et il est parvenu à venger la voiture sœur en prenant le dessus sur la Ferrari n°51 un peu plus tard. Remplaçant au pied levé du malheureux Mike Conway, l'Argentin a toutefois commis une erreur alors qu'il revenait sur la Ferrari n°50 installée en tête, ce qui a là aussi porté un coup aux ambitions du constructeur nippon.

Sébastien Buemi a compris que tout était perdu en observant l'accrochage avec la Ferrari n°51. Photo de: Rainier Ehrhardt

Dans cet incroyable finish, duquel Cadillac et Porsche, tout en restant dans le coup, se sont peu à peu éloignés devant le gros rythme imposé aux avant-postes sur le mouillé, c'est la Ferrari n°50 qui a fait la plus forte impression. Pourtant, l'équipage de la 499P n'a pas été épargné par les frayeurs, car l'Hypercar de Maranello a rencontré des problèmes de portière qui ont poussé la direction de course à intimer un arrêt au stand imprévu.

Malgré ce plan de marche contrarié, la Scuderia est parvenue à gérer carburant et pneus pour faire passer d'extrême justesse le dernier relais. À 50 minutes de l'arrivée, Nicklas Nielsen est reparti avec cette délicate mission de tenir en pneus usés et avec tout juste l'énergie nécessaire pour tenir la première place. Dans le même temps, Toyota a inversé les positions de la 7 et de la 8 pour donner à cette dernière, clairement plus rapide aux mains de Sébastien Buemi, une ultime occasion de sonner la charge en attaquant au maximum. Mais la n°8 a finalement dû observer un ultime arrêt à 25 minutes de la fin du chronomètre.

Solide, Nicklas Nielsen a parfaitement géré les derniers tours de course pour franchir en vainqueur la ligne d'arrivée, offrant à Ferrari sa deuxième victoire en deux éditions depuis son retour dans la catégorie reine. Avec Antonio Fuoco et Miguel Molina, le cheval cabré signe également ce qui est le 11e succès de son histoire dans la Sarthe. Toyota a donc pris la deuxième place avec la n°7, à 14 secondes, et c'est la Ferrari n°51, tenante du titre, qui est montée sur la troisième marche du podium.

La première Porsche 963, la n°4 qui avait signé la pole position, échoue de très peu au pied de ce podium. Côté tricolore, c'est la soupe à la grimace car outre l'abandon des deux Alpine dès samedi soir, Peugeot n'a pas pu faire mieux que de la figuration en plaçant ses deux 9X8 hors du top 10, aux 11e et 12e rangs.

24 Heures du Mans