Raúl Fernández en démonstration, Remy Gardner engrange les points

Le dernier rendez-vous du Moto2 avant la pause estivale a vu Raúl Fernández offrir un récital, la révélation de la saison ayant gagné plusieurs positions pour finalement dominer nettement ses adversaires et notamment son coéquipier Remy Gardner, qui conserve néanmoins une confortable avance au championnat.

Raúl Fernández était en pole mais Arón Canet a bondi depuis la deuxième ligne pour s'emparer de la tête au premier virage et c'est lui qui a bouclé le premier tour en tête, devant Sam Lowes et Remy Gardner. Ce dernier a vite doublé les pilotes qui le devançaient, tandis que Raúl Fernández a glissé dans le classement pour occuper la neuvième place dans le troisième tour.

À l'avant, Gardner n'a pas pu résister aux pilotes du team Marc VDS, Augusto Fernández, qui n'a pas de lien de parenté avec Raúl, et Lowes, tandis que Raúl Fernández a entamé sa remontée. Revenu à la quatrième position après sept tours, celui qui devrait rejoindre le team Tech3 en MotoGP la saison prochaine est resté plusieurs boucles à l'arrière d'un groupe de tête composé de quatre pilotes.

Raúl Fernández a enchaîné les dépassements jusqu'à la première place et il s'est ensuite échappé. Au guidon de la seconde machine du team Ajo, Gardner a dans un premier temps perdu le contact avec les trois leaders, avant de doubler Lowes et Augusto Fernández dans les derniers tours. Sans rival en fin d'épreuve, Raúl Fernández a signé son troisième succès dans la catégorie, pour ce qui n'était que son neuvième départ. Gardner a assuré le doublé au team Ajo devant les deux pilotes Marc VDS, Augusto Fernández et Lowes.

"C'était une course incroyable, je suis détruit", a commenté le Madrilène. "Au début j'ai fait deux très mauvais tours, je suis resté sur la moto mais j'ai perdu trop de positions. Puis je suis remonté. C'était une course vraiment difficile et très psychologique. Je tiens à remercier mon équipe, ils m'ont donné une moto incroyable et j'étais vraiment, vraiment fort dans la dernière partie de la course."

Marco Bezzecchi a réalisé une belle remontée depuis la 17e place sur la grille, pour franchir la ligne d'arrivée en cinquième position, devant Ai Ogura, Jorge Navarro et Xavi Vierge. Marcel Schrötter s'est classé au neuvième rang. Fabio Di Giannantonio a abandonné après une chute. Le futur pilote Gresini en MotoGP occupait la sixième place. Canet a perdu plusieurs places et il est également parti à la faute, s'ajoutant à la liste des abandons.

Cette victoire de Raúl Fernández sur le circuit d'Assen lui permet de revenir à 31 points de Remy Gardner, toujours solide leader du championnat. Marco Bezzecchi reste troisième, 54 points derrière l'Australien.

GP des Pays-Bas Moto2