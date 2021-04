Lowes vainqueur imperturbable face à Gardner à Doha

Sam Lowes a complété son séjour parfait au Qatar en signant une deuxième victoire de suite sur la piste de Losail. Comme la semaine précédente, le pilote anglais s'est imposé face à Remy Gardner, résistant cette fois avec une grande maîtrise à la menace représentée par l'Australien jusqu'au drapeau à damier.

Alors que l'écart entre eux n'a jamais atteint la demi-seconde, les deux hommes ont offert un final superbe, qui les a vus boucler leur meilleur tour à l'approche de l'arrivée, Gardner exerçant une pression de chaque instant sur Lowes, sans toutefois réussir à faire vaciller le pilote Marc VDS. Le fils du Champion du monde 500cc 1987 était accompagné sur le podium par son coéquipier chez Ajo, le rookie Raúl Fernández, récompensé d'un premier trophée dans la catégorie intermédiaire.

Comme le week-end précédent, Marco Bezzecchi a dû se contenter de la quatrième place. C'est pourtant lui qui était entré en tête dans le premier virage, au départ, mais dès l'entame du quatrième tour, il en était dépossédé par Lowes, immédiatement capable de se creuser une petite avance. Deux tours plus tard, l'Italien était dépassé coup sur coup par Gardner et Fernández.

Les quatre hommes de tête affichaient déjà plus de quatre secondes d'avance sur leurs poursuivants après ces quelques premières boucles. Si cet écart n'a eu de cesse de croître au fil des tours, Bezzecchi s'est fait semer par les trois pilotes qui le devançaient, tombant dès lors dans une course solitaire pour le gain des 13 points de la quatrième place.

Quant à Fernández, longtemps resté dans la roue de Gardner, il n'a pu suivre le rythme lorsque l'Australien a haussé le ton dans les derniers tours. Quatrième du championnat Moto3 la saison dernière, le Madrilène signe malgré tout un premier podium convaincant à seulement 20 ans, après avoir déjà été un brillant cinquième la semaine précédente.

Lowes quant à lui a su résister à son ultime rival. Qualifié en pole position, il a pourtant une nouvelle fois subi une chute au warm-up, comme la semaine précédente. En course, c'est le vent qui l'a longtemps gêné. "Dans les premiers tours, quand j'étais derrière, j'arrivais vraiment facilement à suivre dans le secteur 3, mais quand je suis passé devant j'ai eu du mal à m'échapper à cause du vent. J'ai simplement essayé de rester régulier et d'économiser un peu de pneu pour la fin de la course. J'ai attaqué dans les trois ou quatre derniers tours, et mon rythme a été vraiment rapide", se félicite le vainqueur, premier pilote britannique à remporter les deux premières courses de la saison dans la catégorie intermédiaire depuis Mike Hailwood en 1966.

"Globalement, je suis très content. On a fait du super boulot durant ces semaines au Qatar. Tout le monde s'est rapproché pendant le deuxième week-end, ce qui est normal. Ces gars-là ont beaucoup de talent, alors quand vous avez une marge, elle se réduit de plus en plus au bout de quelques semaines. Mais mentalement, pour moi, ça a été super de mener la course comme ça et je peux maintenant aller à Portimão avec de bonnes sensations", ajoute le pilote anglais, qui retrouvera la semaine prochaine le circuit sur lequel Remy Gardner a signé la saison dernière sa première victoire.

Dix secondes derrière Bezzecchi, c'est Ai Ogura qui s'est emparé de la cinquième place à l'arrivée, après les trois positions perdues par Stefano Manzi dans le dernier tour. L'erreur de celui-ci a également profité à Augusto Fernández et Celestino Vietti. Parti 19e, Xavi Vierge a rallié l'arrivée neuvième, devant Fabio Di Giannantonio, vu sur le podium une semaine plus tôt. Les rookies Tony Arbolino et Albert Arenas ont, eux, marqué leurs premiers points dans la catégorie.

On notera encore que Joe Roberts est parti à la faute dans le septième tour, alors qu'il emmenait le groupe de poursuivants derrière Marco Bezzecchi. Plus tard, ce sont Arón Canet ou le binôme Jake Dixon − Marcel Schrötter, pour ne citer qu'eux, qui ont connu le même sort.

GP de Doha Moto2