Vietti prend sa revanche, Ogura en difficulté

Virtuellement sur le podium au Mugello la semaine dernière, Celestino Vietti avait été contraint à l'abandon sur problème technique et avait vu Ai Ogura revenir à égalité de points au championnat. Le Grand Prix de Catalogne n'avait pas tellement mieux démarré pour l'Italien, assez loin au classement en essais libres et envoyé en Q1, dont il était parvenu à se sauver.

Poleman surprise en Q2, il avait remis les compteurs à zéro au moment du départ, à côté duquel il est quelque peu passé, se retrouvant quatrième dans le premier virage. Sixième au bout de trois tours avec Ai Ogura devant lui, il a fallu quelques boucles au pilote VR46 pour prendre son rythme. Dès lors, il a commencé à remonter.

Devant, si Jake Dixon avait eu l'avantage au départ, c'est finalement Joe Roberts qui a rapidement pris la tête de la course, devant Arón Canet, Dixon et Albert Arenas. L'Américain semblait en passe de décrocher la deuxième victoire de sa carrière, après son succès du Portugal, mais il est parti à la faute à la mi-course, laissant le champ libre à Dixon, repassé devant Canet suite à un contact entre les deux.

L'Espagnol n'a cependant pas tardé à reprendre l'avantage, pendant que derrière, Vietti remontait troisième et commençait à combler l'écart de quelques dixièmes le séparant du duo de tête. L'Italien emmenait alors dans sa roue Arenas et Augusto Fernández.

Revenu sur Canet et Dixon, Vietti les a rapidement doublés, tour à tour, mais c'était sans compter la résistance de l'Espagnol. Les deux hommes se sont livré un beau duel dans les derniers tours, et jusque dans les ultimes boucles, le résultat n'a pas été scellé.

Vietti a finalement pris l'avantage dans le dernier secteur et a passé la ligne d'arrivée en tête. Dans le même temps, Fernández s'est emparé de la troisième place, faisant terminer Dixon au pied du podium.

Arenas a dû abandonner dans l'avant-dernier tour en raison d'un problème mécanique, tandis que Sam Lowes est parti à la faute. On retrouve donc Marcel Schrötter à la cinquième place, devant Pedro Acosta. Le plus jeune vainqueur en Moto2 a été plus en difficulté ce week-end mais a gagné six places en course.

Il devance Ai Ogura, qui n'a jamais été vraiment en mesure de se battre aux avant-postes, se faisant doubler à plusieurs reprises par les hommes ayant fini en tête de la course. Sa septième position le place à 16 points de Vietti au championnat. L'Italien prend un peu d'air après n'avoir cessé de concéder des unités à son principal adversaire depuis le retour du Moto2 en Europe.

Alonso López, Manuel González et Tony Arbolino, pénalisé d'un long-lap durant la course, complètent le top 10.

