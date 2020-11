Lorenzo Fellon va rejoindre le Championnat du monde

Lorenzo Fellon va faire ses débuts dans le Championnat du monde Moto3 en 2021. Le fils de Laurent Fellon, ancien manager de Johann Zarco, s'est engagé pour deux saisons avec le team SIC58 Squadra Corse, présent dans la catégorie depuis 2017.

"Quand le rêve devient réalité !" s'est réjouit sur Instagram celui qui sera le premier représentant tricolore en Moto3 depuis Jules Danilo en 2017. "Très heureux d’annoncer que je ferai partie de la famille SIC58 Squadra Corse pour les saisons 2021 et 2022 du championnat du monde Moto3. Merci à SIC58 Squadra Corse et mon manager Marco Larcinese pour votre confiance et merci de me permettre de réaliser mon rêve."

Le teamSIC58 Squadra Corse, fondé par Paolo Simoncelli, père de Marco Simoncelli, est heureux d'accueilli Lorenzo Fellon : "Je pense avoir fait le bon choix, même s'il m'a fallu du temps pour y réfléchir", a écrit le manager italien sur la page Facebook de son équipe. "Un pilote très jeune, qui va rester chez nous en 2022, avec une volonté énorme d'atteindre son rêve, et entouré par une famille incroyable. [...] Bienvenue dans notre famille Lorenzo Fellon."

Âgé de 16 ans, le natif d'Avignon a déjà piloté la Honda cette année en CEV Moto3, le Championnat du monde junior, dont il a pris la 11e place pour sa première saison à ce niveau. En 2019, Fellon s'est classé au cinquième rang de la Red Bull Rookies Cup, disputée en marge des courses du MotoGP.

Chez SIC58 Squadra Corse, Lorenzo Fellon succèdera à Niccolo Antonelli et fera équipe avec Tatsuki Suzuki, présent dans le team italien depuis 2017 et actuel neuvième de la catégorie.