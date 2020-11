Premier succès pour Raúl Fernández, Albert Arenas disqualifié

La course au titre a été relancée dans la première des deux courses de Valence, en raison d'un drapeau noir présenté à Albert Arenas. Le leader du championnat a été victime d'un incident dont Raúl Fernández a profité pour décrocher son premier succès dans la catégorie.

John McPhee était en pole, pour la deuxième course consécutive, mais Celestino Vietti a pris la tête au départ, devant Alonso López et Arenas. À l'entame du deuxième tour, López s'est emparé de la première place mais au deuxième virage, Fernández a réussi à doubler les deux hommes, tandis que Vietti est remonté au deuxième rang.

Au virage 4, Vietti a eu un violent highside et il a chuté. Arenas a dû ralentir et López n'a pas pu l'éviter, tombant à son tour et causant des dégâts sur l'échappement de la moto du pilote Aspar. Arenas a dû passer aux stands pour des réparations qui lui ont fait perdre trois tours. Après son retour en piste, Arenas s'est immiscé dans la lutte avec les pilotes qui jouaient le podium et il a finalement été exclu de la course pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus.

L'incident a immédiatement donné plus d'une seconde d'avance à Fernández et, chose rare en Moto3, le Madrilène a pu creuser l'écart, pour compter jusqu'à 2"9 d'avance sur ses rivaux. Le pilote du team Ajo a conservé la première place jusqu'à l'arrivée, en assurant dans les derniers tours.

"C'est ma première victoire et je ne l'oublierai jamais", déclare Fernández. "J'ai décroché ma première victoire ici dans le Championnat du monde junior, c'est peut-être lié à la piste ! J'aime MotorLand et Valence, ce sont mes circuits préférés. Je tiens à remercier ma famille. C'était difficile il y a un an, la situation familiale était difficile, et dans ces moments, on voit qui est sa famille et sont sont ses amis, les gens qui vous aident dans ces moments difficiles."

"Je tiens à remercier ma famille et mon équipe. C'était difficile en début de saison, j'étais sous une forte pression et Aki [Ajo, le patron de l'équipe] m'a aidé, surtout pour gérer la pression, je ne ressens pas de pression actuellement et je prends plus de plaisir. Je tiens à le remercier parce qu'il m'a aidé dans tous les domaines, comme pilote et comme homme. Je n'ai pas les mots, je tiens à dédier cette victoire à ma famille et à mon équipe."

Sergio García, septième en début de course, est remonté jusqu'à la deuxième place, devant Ai Ogura. Ils ont tous les deux doublé Tony Arbolino, finalement quatrième, dans le tout dernier tour de la course. Ogura fait la bonne opération du week-end, en revenant à trois points d'Arenas au championnat. Vietti reste troisième malgré sa chute, à 20 points du leader.

Darryn Binder s'est classé au cinquième rang, devant Carlos Tatay, Stefano Nepa et Jeremy Alcoba. McPhee a chuté en début de course, tout comme Jaume Masiá, qui restait sur deux succès au MotorLand Aragón.

