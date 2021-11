Tech3 change de line-up Moto3 pour 2022

Le team Tech3 a annoncé un réaménagement de son line-up dans la catégorie Moto3 pour la saison 2022. Deniz Öncü, déjà prolongé, conservera bel et bien son guidon dans l'équipe française pour une troisième année, mais sera rejoint par Adrián Fernández et non par Daniel Holgado.

Âgé de 16 ans, Holgado avait été annoncé chez Tech3 il y a un mois. En provenance du Championnat du monde Junior CEV et de la Rookies Cup, il avait été nommé pour remplacer dans un premier temps Deniz Öncü, suspendu pour les Grands Prix d'Émilie-Romagne et de l'Algarve, après avoir réalisé une wild-card avec le team CIP à Barcelone. Il vient d'obtenir son meilleur résultat en ralliant l'arrivée de la course portugaise à la 13e place.

Décrit par Hervé Poncharal comme "un pilote clairement très prometteur et un vrai gentleman", Holgado disputera bel et bien sa première saison en Grand Prix en 2022, mais intégrera le team Ajo, qui vient de remporter le titre de la catégorie avec Pedro Acosta, et sa place chez Tech3 reviendra donc à Adrián Fernández. Cette décision est présentée comme étant un choix commun de Tech3, Ajo et KTM.

Lire aussi : Pedro Acosta remporte le titre Moto3

Adrián Fernández, 17 ans, est le frère de Raúl Fernández, qui se bat actuellement pour le titre Moto2 et que Tech3 fera courir la saison prochaine en MotoGP. Alors qu'il boucle sa première saison mondiale, il vient de décrocher ce week-end une première qualification en première ligne et a obtenu pour meilleur résultat à ce stade une sixième place au Grand Prix de France.

"La saison touche véritablement à sa fin désormais, et chaque constructeur, chaque équipe essaie d'obtenir la meilleure organisation possible pour l'année suivante", explique Hervé Poncharal. "Nous avons eu le privilège de recevoir Stefan Pierer, PDG de KTM, et Hubert Trunkenpolz, membre du comité exécutif de KTM AG, ici. Nous avons eu plusieurs réunions afin d'essayer d'obtenir la meilleure efficacité, avec Pit Beirer, Aki Ajo et moi-même. Au final, nous sommes très fiers et heureux d'annoncer notre line-up Moto3 final et définitif pour2022 : Deniz Öncü reste avec nous, et Adrián Fernández nous rejoindra à ses côtés."

"Je voudrais dire que ce furent de très belles courses avec Daniel Holgado à Misano et ici à Portimão", ajoute le responsable français. "Ce qui me rend heureux dans cette décision, c'est qu'il rejoint l'équipe Championne du monde de Moto3, ce qui est assurément un bon environnement pour disputer sa première saison. Nous resterons certainement très proches et j'espère que nous resterons amis et que nous nous aiderons mutuellement à progresser. Merci à KTM pour leur soutien incessant. Je suis très fier de notre équipe 2022 avec Deniz et Adrian !"