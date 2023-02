"Aucune excuse" pour Honda selon son ancien team manager

Charger le lecteur audio

Livio Suppo a la particularité d'avoir dirigé l'équipe officielle Honda par le passé et d'avoir également été le team manager Suzuki, encadrant l'an dernier Joan Mir et Álex Rins… les deux nouveaux pilotes du HRC cette saison. Habitué à la gagne, le responsable italien gardera un œil attentif sur l'évolution de son ancien binôme au guidon de celle qui était la machine la moins bien classée du championnat 2022, l'un rejoignant la formation officielle aux couleurs de Repsol et l'autre le team LCR.

Avec le line-up ainsi constitué, Livio Suppo estime que Honda devra être à la hauteur et retrouver des performances d'un autre standard que celles affichées ces trois dernières années. "Honda a maintenant deux anciens Champions du monde", constate-t-il auprès du site officiel du MotoGP en évoquant l'association de Marc Márquez, six titres dans la catégorie reine, et de Joan Mir, sacré en 2020, "un pilote qui a remporté deux des trois dernières courses [Álex Rins] et Nakagami, qui a prouvé qu'il était loin d'être lent."

"Ils n'ont pas de rookies, ni personne qui soit là pour d'autres raisons. Ils ont quatre bons pilotes, trois d'entre eux qui sont capables de gagner des courses, deux qui ont gagné un championnat, donc si la performance n'est pas au rendez-vous, ils ne pourront pas blâmer les pilotes. Il n'y a aucune excuse."

"Parfois, quand les résultats ne viennent pas, il est facile pour les techniciens de dire 'Oui, mais la moto est bonne, regardez Marc ou Casey… Les autres pilotes font des erreurs, ils ressentent la pression'. Mais, sur le papier, ils ont un line-up très fort. Nous savons tous ce que ces pilotes sont capables de faire, donc s'ils n'arrivent pas à faire ce dont nous les savons capables, c'est la moto qui est un problème. Vous pouvez être sûr que si les résultats ne viennent pas, alors le problème viendra clairement de la moto."

Après avoir connu les sommets avec Ducati à l'époque où Casey Stoner a offert un premier titre pilotes à la marque italienne, Livio Suppo a longtemps travaillé pour Honda. Nommé au poste de directeur marketing en 2010, il a ensuite occupé durant cinq ans le rôle de team manager, accompagnant alors Marc Márquez dans ses quatre premiers titres MotoGP. Finalement remplacé par Alberto Puig, le responsable italien n'a renoué avec le paddock qu'il y a un an pour des retrouvailles vite écourtées par la décision de Suzuki de stopper son programme.

"Que ce soit Joan ou Álex, ils n'ont d'expérience qu'avec Suzuki en MotoGP", reprend-il. "Ils n'ont pu piloter que des quatre cylindres en ligne, et les pilotes dans le paddock vous diront qu'elles sont plus faciles que des V4. Mais s'ils arrivent à se sortir ça de la tête et à aborder la [Honda] comme une moto, je pense que ça les aidera."

Après Pol Espargaró, c'est au tour de Joan Mir de revêtir les couleurs de Repsol Honda

"Ce ne sera pas facile, bien sûr, car ils ont une référence très difficile en interne parce que Marc, c'est Marc. Cela fait dix ans que personne n'a été capable de marquer plus de points que lui sur une saison au guidon de la même moto. La dernière fois que Honda a gagné une course sans Marc, c'était en 2017, ce qui remonte à très longtemps."

"Ils relèvent un défi difficile, c'est évident. Mais je crois qu'ils peuvent tous les deux y arriver. Ils sont tous les deux super talentueux, et en ayant la bonne approche et le bon état d'esprit, je crois qu'ils peuvent faire de bonnes saisons. Cela dépendra de la moto, bien sûr, mais je n'ai aucun doute quant au talent de Joan et d'Álex. S'ils ne se perdent pas, ce talent se verra."

Contrairement à Pol Espargaró, qui n'a pas réussi à exploiter cette opportunité comme il l'aurait souhaité malgré quelques épisodes encourageants comme sa deuxième place à Misano fin 2021 et sa lutte pour la victoire au Qatar, début 2022, Livio Suppo voient Joan Mir et Álex Rins capables de tirer leur épingle du jeu au cours des deux années qui les attendent.

"Ils ont tous les deux des contrats de deux ans avec le HRC. Je pense que c'est suffisant pour s'habituer à une nouvelle configuration et pour prouver qu'ils sont rapides. Chaque année, nous partons de zéro et tout le monde a les mêmes chances. Même si l'écart entre Honda et Ducati − qui est la meilleure moto actuellement − est énorme, je pense qu'ils peuvent faire une bonne saison."

