Championnat - Bagnaia n'est plus qu'à 30 points de Quartararo !

Avec une quatrième victoire consécutive à son actif, Pecco Bagnaia est revenu très en force au championnat. Les 100 points qu'il a empochés depuis Assen pèsent très lourd face aux 39 de Fabio Quartararo et 40 d'Aleix Espargaró, au point de faire désormais vaciller les deux hommes.

Si Quartararo était parvenu à résister au pilote Ducati au Grand Prix d'Autriche en terminant juste derrière lui, en deuxième position, cette fois l'Italien a enfoncé le clou en voyant son rival terminer à distance, à la cinquième place. Bagnaia passe désormais au deuxième rang du classement général, au détriment d'Aleix Espargaró, et il n'est plus qu'à 30 points du leader, alors que son retard était de 91 points avant les quatre succès qu'il vient de connaître.

Le pilote Aprilia n'a pour sa part perdu qu'un point sur Quartararo et il reste le seul cette saison à n'avait jamais manqué le top 15, mais il perd une place importante. Johann Zarco et Jack Miller glissent eux aussi après leur chute ce dimanche. Le Français est à présent cinquième et Miller sixième, tous deux passés par Enea Bastianini, de retour sur le podium pour la première fois depuis le Grand Prix de France.

Avec en poche un troisième podium en quatre courses, Maverick Viñales réalise lui aussi une superbe opération, puisqu'il gagne trois places pour se porter à égalité de points d'Álex Rins.

En poursuivant sa série record de podiums et, surtout, en célébrant sa neuvième victoire de la saison, Ducati conforte aisément sa place de leader du championnat des constructeurs. Il a beau rester encore six manches, la marque italienne pourrait y être titrée dès le prochain Grand Prix !

Championnat pilotes après le Grand Prix de Saint-Marin

Championnat constructeurs après le Grand Prix de Saint-Marin

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 321 25 16 20 25 20 25 25 25 20 20 25 25 25 25 - - - - - - 2 Yamaha 211 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 - 8 20 11 - - - - - - 3 Aprilia 201 13 7 25 6 16 16 16 16 11 13 16 20 10 16 - - - - - - 4 KTM 148 20 25 10 4 11 6 8 9 8 9 11 10 9 8 - - - - - - 5 Suzuki 127 10 11 16 20 13 10 - - 13 - 8 9 8 9 - - - - - - 6 Honda 96 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - 4 3 2 6 - - - - - -

Championnat équipes après le Grand Prix de Saint-Marin