Championnat - Quartararo nouveau leader, Rins ex æquo

Fabio Quartararo voulait profiter des premières courses européennes pour relancer son championnat, et c'est chose faite dès cette première manche, à Portimão. Vainqueur pour la première fois de la saison, le pilote Yamaha profite des 25 points empochés pour passer de la cinquième à la première place du classement général avec un capital de 69 unités désormais.

L'autre homme du jour, c'est indubitablement Álex Rins qui est récompensé pour son impressionnante remontée : quatrième à l'arrivée alors qu'il partait 23e, il affiche le même total de points que Quartararo et n'est relégué à la deuxième place qu'au jeu des résultats puisque s'il compte deux podiums, il n'est pas encore monté sur la plus haute marche cette saison.

Enea Bastianini perd donc la place de leader, lui qui avait repris les rênes en s'imposant à Austin après les avoir momentanément cédés à Aleix Espargaró. Le pilote Gresini est tombé ce dimanche au Portugal et passe désormais à la quatrième position avec un total inchangé de 61 points. Il voit également Aleix Espargaró le repasser, le pilote Aprilia profitant de son podium en Algarve pour se positionner au troisième rang, à trois points du duo qui le devance.

Johann Zarco gagne trois places et fait son retour dans le top 5, à dix points de Bastianini. Joan Mir paye quant à lui le prix de sa chute, emmené au tapis par Jack Miller, puisqu'il rétrograde au sixième rang. L'Australien descend pour sa part à la neuvième position, derrière les deux pilotes officiels KTM. On notera encore qu'en ayant empoché de précieux points dans le top 10, Pecco Bagnaia et Marc Márquez sont à présent à égalité à 38 unités du leader.

Troisième marque à s'imposer cette saison, Yamaha est encore loin de Ducati au championnat des constructeurs. Le groupe italien profite des points de la deuxième place de Zarco pour conforter sa position de tête devant un quatuor très compact formé de KTM, Suzuki, Yamaha et Aprilia. Avec uniquement un podium à son actif, Honda est quelque peu détaché.

Quant au championnat des équipes, il est toujours dominé par Suzuki malgré la chute de Mir ce dimanche, mais ça bouge derrière avec notamment la remontée du team officiel Yamaha de la sixième à la troisième place.

Championnat pilotes après le GP du Portugal

Championnat constructeurs après le GP du Portugal

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 106 25 16 20 25 20 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 70 20 25 10 4 11 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Suzuki 70 10 11 16 20 13 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Yamaha 69 7 20 8 9 25 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Aprilia 67 13 7 25 6 16 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Honda 44 16 4 4 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat équipes après le GP du Portugal