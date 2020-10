Dovizioso pressent que Mir sera difficile à battre au championnat

Bien que seulement septième du Grand Prix d'Aragón, Andrea Dovizioso a malgré tout réussi à réduire de quatre points son retard au championnat, à la faveur d'un changement de leader observé à l'issue de cette dixième manche de la saison. Le pilote Ducati, qui n'a plus retrouvé le podium depuis sa victoire au Grand Prix d'Autriche, accuse un déficit de 15 points alors qu'il en reste 100 à distribuer, de quoi sur le papier continuer à alimenter ses espoirs. Pour lui, cependant, seule la compétitivité compte, or celle-ci continue à lui faire défaut.

"Franchement, ça ne change rien. À chaque course il se passe de tout, comme depuis le début du championnat", rappelle le pilote italien, actuellement quatrième au classement général. "Ce n'est pas un championnat comme ceux de ces dernières années, qui ont été plus linéaires et où l'on avait tous, pas seulement nous, la situation plus sous contrôle. Je n'y accorde donc plus tellement d'importance. Y croire ou ne pas y croire… On regarde ses propres plates-bandes et on essaye de ramener le maximum, comme on l'a fait ce week-end."

Habitué à se battre pour le titre depuis quatre ans, Andrea Dovizioso pensait sans doute avoir fait le plus dur en s'opposant à un Marc Márquez au sommet de son art, et même en lui contestant les lauriers jusqu'à la dernière manche en 2017. Pourtant, cette saison 2020 se révèle particulièrement difficile pour celui qui aurait fait office de favori naturel en l'absence de la star espagnole.

"Malgré une vitesse qui n'est pas exceptionnelle cette année, on est toujours en lutte pour le titre, mais ça ne suffit pas, il faut faire quelque chose de plus", prévient-il, convaincu que la situation de Joan Mir, nouveau leader sans avoir encore gagné de course cette saison, est emblématique d'un championnat qui plus que jamais fera la part belle à la régularité.

"Je pense que Mir était déjà le plus fort avant Le Mans, parce qu'il était plus régulier que quiconque. Oui, c'est vrai, Quartararo a gagné plus de courses et c'est important, mais au final à chaque course les Suzuki sont là et c'est très important quand on veut marquer des points pour le championnat. Je pense qu'il sera très dur de se battre contre eux", estime-t-il.

"Mais [le GP d'Aragón] n'est que la confirmation que chaque semaine tout peut arriver. Ce qui s'est passé avec Quartararo ne fait que le confirmer. Quant à nous, on a été très en difficulté pendant le week-end, je suis parti 13e et au final je survis encore au championnat. On peut s'en estimer heureux, mais il faut qu'on fasse quelque chose de plus le week-end prochain."

"Mir n'a pas gagné, mais au fond il est celui qui a toujours été plus fort que tout le monde. Car si on regarde la seconde moitié de pratiquement toutes les courses, Mir a été le plus fort et c'est ça qui compte pour le championnat, car si on arrive à être rapide même sans gagner on marque toujours de gros points, et c'est ce qui pèse actuellement encore plus pour lui."

"Chaque fois que l'on prend la piste, à chaque course, on a la confirmation de la manière dont se déroule ce championnat", souligne Dovizioso, qui juge depuis l'introduction d'une nouvelle carcasse de pneu arrière cette année que la situation n'est plus "sous contrôle". La seule solution à ses yeux en vue des quatre dernières courses ? "Continuer à travailler".

"Je suis toujours là, j'en suis content surtout en étant parti 13e et en n'ayant pas de super sensations", assurait-il dimanche au site officiel du MotoGP. "Mon approche du championnat est de toujours bien travailler pour essayer de me battre, mais les points que j'ai perdus à Barcelone pèsent très lourd. En tout cas, le MotoGP cette année est dingue, chaque course est une histoire à part entière, plus que par le passé, alors on va essayer jusqu'au bout."