Andrea Dovizioso mécontent de son pilotage

Première journée difficile pour Andrea Dovizioso au Grand Prix de Saint-Marin. Il s'est classé hors du top 10 dans les deux séances, avec le 14e temps dans la matinée et le 11e dans l'après-midi. Il n'est pas satisfait de son pilotage.

"Je n’ai pas bien piloté la moto," reconnaît Dovizioso. "Il y a beaucoup de choses que je n’ai pas faites de la meilleure des façons. Le temps n’est pas si mauvais, parce qu’Álex [Rins] m’a gêné dans mon tour. Mais à part ça, les sensations étaient moins bonnes que la dernière fois."

Dovizioso a également eu des problèmes techniques : "Ce matin, nous avons eu de petits problèmes, des soucis électroniques. Rien de grave, mais nous avons perdu du temps. Je pense qu’il y a trop d’électronique sur la moto."

Les difficultés de Dovizioso viennent en partie de l'exploitation des pneus. Depuis le début de la saison, il a du mal à tirer le meilleur des gommes Michelin. "C’est très mauvais," estime-t-il. "À chaque fois, la situation évolue beaucoup. Le style de pilotage doit changer totalement sur chaque piste. C’est aussi le cas ici. Le nouvel asphalte offre beaucoup d’adhérence et la moto a un comportement totalement différent. C’est très étrange sur cette piste."

La nature différente de chaque circuit empêche Ducati de gagner une expérience utile dans l'exploitation des pneus : "On réfléchit toujours à la situation. Ce n’est pas comme si nous avions la même situation et qu’il fallait changer quelque chose. Dans cette saison étrange, chaque week-end a été totalement différent. Il est difficile de faire des progrès dans ce domaine. Il faut totalement changer la façon de piloter [à chaque course]."