Le GP de France reporté à une date inconnue

Après l'annulation de la course MotoGP du Qatar et le report des quatre manches suivantes, c'est au tour du Grand Prix de France de faire les frais de la pandémie de COVID-19 qui sévit dans le monde et notamment en Europe. Alors que la France se trouve actuellement dans sa troisième semaine de confinement, les événements sportifs et culturels sont actuellement interdits dans le pays et les signaux ne permettent pas à l'heure actuelle de se projeter vers la tenue de l'épreuve mancelle dans de bonnes conditions à sa date initiale, du 15 au 17 mai. Son report était par conséquent inévitable.

À l'instar du GP d'Espagne, initialement prévu deux semaines avant celui de France et dont la déprogrammation a été annoncée il y a une semaine, aucune nouvelle date n'a pour l'heure été précisée pour la manche du Mans. Les instances, qui avaient au contraire déterminé un report des GP de Thaïlande, des Amériques et d'Argentine sitôt leur report annoncé, ne s'avancent pour le moment pas à fixer de nouvelles dates.

Avec ce nouveau report, le début de la saison MotoGP est désormais fixé au Grand Prix d'Italie, prévu du 29 au 31 mai, cependant la prudence reste bien évidemment de mise et de nouvelles modifications ne seraient pas surprenantes alors que la situation n'est pas encore stabilisée.

Au calendrier depuis 1951, le Grand Prix de France est organisé au Mans sans discontinuer depuis 2000. Sous contrat avec la Dorna jusqu'en 2026, ce rendez-vous en Sarthe s'est imposé comme l'un des plus attractifs pour le public. De 2013 à 2018, il a battu son record d'année en année pour atteindre une référence à 206'617 entrées sur trois jours, rééditée quasiment à l'identique en 2019 (206'323) où il a été le deuxième Grand Prix le plus fréquenté de la saison, derrière celui de Thaïlande.

Calendrier MotoGP 2020 mis à jour :

* Course nocturne ; Moto2 et Moto3 uniquement

** Soumis à l'homologation de la FIM