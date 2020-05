Suzuki prolonge le contrat de Joan Mir

L'équipe officielle Suzuki conservera donc la même paire de pilotes jusqu'en 2022, Álex Rins ayant également signé une prolongation de contrat de deux ans. Rins et Mir passeront donc au total quatre années ensemble au sein de l'équipe Suzuki Ecstar, qui s'est montrée très impressionnante lors des tests de pré-saison cette année à Sepang en Malaisie et à Losail au Qatar.

Champion du monde Moto3 en 2017, Joan Mir a fait ses débuts en catégorie reine l'an dernier, avec comme meilleur résultat une très bonne cinquième place lors du Grand Prix d'Australie à Phillip Island. L'Espagnol a montré une courbe de progression régulière, ce qui a donc motivé son équipe à prolonger son contrat, malgré l'absence de courses pour le moment en 2020 suite à la pandémie de COVID-19.

"Nous sommes très heureux d'avoir obtenu un accord avec Joan Mir, pour le voir compléter notre line-up pour les deux prochaines saisons", a déclaré Davide Brivio, team principal de l'écurie. "Nous considérons Joan comme un pilote très talentueux et c'est important pour nous de profiter de l'expérience que nous avons construite pour le moment, et d'essayer de nous améliorer encore. Nous sommes heureux d'avoir une jeune équipe avec deux pilotes très forts comme Álex et Joan, ce qui a toujours été notre objectif."

Le pilote de 22 ans s'est également montré ravi de poursuivre l'aventure : "Je suis très heureux de signer avec Suzuki pour deux années de plus, ce renouvellement est la meilleure chose qui puisse arriver et c'est de nouveau un rêve qui devient réalité ! C'est important pour moi de continuer [avec Suzuki] car maintenant j'ai encore plus de temps pour apprendre et pour montrer mon potentiel. Deux ans, ça peut vite passer, mais je suis prêt à arriver à un plus haut niveau, et nous travaillons chaque jour pour que cela arrive. Je suis content d'un point de vue personnel aussi, car j'ai une très bonne équipe autour de moi. Je veux remercier Suzuki de la confiance qu'ils placent en moi, et on verra si je peux obtenir les résultats dont nous sommes capables."

Voir aussi :