Des spectateurs au GP de France ? Réponse le 23 septembre

La date butoir pour savoir si le GP de France MotoGP pourra accueillir du public et non se courir à huis clos, comme cela est la norme depuis la reprise des compétitions en période de pandémie, est fixée au 23 septembre. Cette date correspond au moment où la préfecture de la Sarthe se prononcera sur le dossier fourni par l'organisation et autorisera ou non, par dérogation, le dépassement éventuel de la jauge fixée à 5000 personnes maximum jusqu'au 30 octobre.

Les organisateurs de l'épreuve ont travaillé depuis plusieurs semaines à la mise en place d'un plan permettant aux spectateurs de pouvoir se présenter dans l'enceinte du circuit le dimanche de course uniquement, soit le 11 octobre, et dans des conditions d'accès et d'installation strictes. "Dans ce cas, le public accéderait au circuit [...] avec un découpage du site par zone (pas de connexion entre chacune des zones) et un cheminement bien spécifique", peut-on lire dans un communiqué publié ce lundi. Le nombre de 10'000 personnes, comme à Misano, a été évoqué, mais cela reste évidemment en suspens et le communiqué n'avance pas de chiffre précis.

Si le plan proposé par l'organisation et l'ACO est validé par la préfecture, la billetterie ouvrira dès le jeudi 24 septembre et ce jusqu'au 28. Les spectateurs qui auront conservé leur commande pour l'épreuve qui devait se tenir à l'origine en mai, avant le chamboulement lié au nouveau coronavirus, seront prioritaires et ont normalement d'ores et déjà été contactés pour savoir quelle suite donner à leur réservation initiale. Après cette période, des places seront à nouveau mises en vente à partir du 30 septembre, cette fois auprès du grand public.

Bien entendu, l'évolution de la situation sanitaire en France, alors que le nombre de cas de COVID-19 détectés remonte nettement depuis désormais plusieurs semaines, aura une influence sur la décision attendue dans une grosse quinzaine de jours.

Pour rappel, le circuit de Misano, qui sera le théâtre des deux prochains Grands Prix MotoGP les 11 et 18 septembre, a été autorisé à accueillir jusqu'à 10'000 spectateurs par jour, sur la base d'un protocole strict qui les maintiendra hors du paddock et dans le respect de la distanciation et des gestes barrières. La manche WorldSBK de Magny-Cours, du 2 au 4 octobre, sera également ouverte au public.