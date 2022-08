Quartararo opposé à l'idée "totalement débile" des courses sprint

Charger le lecteur audio

Selon nos informations, le MotoGP a l'intention de révolutionner le format de ses week-ends de Grands Prix en 2023, en ajoutant une course sprint, disputée le samedi lors de chaque rendez-vous du calendrier. Ces épreuves couvrant la moitié d'un Grand Prix et rapportant la moitié des points sont inspirées de ce qui se fait en Formule 1 depuis l'an passé de façon plus épisodique, mais l'idée est loin de faire l'unanimité dans le paddock du MotoGP.

"Je trouve que c'est totalement stupide", a résumé Fabio Quartararo, surpris que ce projet ait été élaboré sans prendre en considération l'opinion des pilotes : "Ce n'est pas moi qui prends les décisions sur les formats de course, mais je pense qu'on entre dans un format totalement débile. Si on le fait de temps en temps, comme en Formule 1, je pense que ça peut être intéressant, mais tous les samedis..."

"Sincèrement il y a des circuits où on cravache physiquement, comme Assen, le Mugello. Quand on termine la course, on est rincés. Sincèrement, je trouve que ce n'est pas trop correct de faire ça sans avoir demandé les avis des pilotes. Ou en tous cas, à moi on ne me l'a pas demandé."

Aleix Espargaró n'a pas non plus accueilli l'idée avec enthousiasme, se montrant dubitatif sur le challenge que de telles courses et une réduction du temps d'essais poseraient aux pilotes. "Je n'aime pas l'idée, j'aimerais entendre la Dorna sur le sujet parce qu'on me l'a dit il y a une demi-heure", a fait savoir le pilote espagnol lorsque les médias l'ont interrogé sur le sujet. "Je ne pense pas que ce soit idéal. Je respecte pleinement le Superbike, mais ce n'est pas du Superbike, c'est du MotoGP, il y a beaucoup d'électronique, d'aéro, beaucoup d'ingénieurs, alors il est sincèrement très difficile d'en arriver à de bons réglages."

"Aujourd'hui, avec le système des EL1, EL2 et EL3 comptant déjà pour les qualifs, c'est parfois très difficile d'obtenir de bons réglages s'il pleut, comme ici. Si maintenant on réduit notre temps et qu'on doit courir le samedi, je pense que ça va être difficile. J'adore la course, je déteste les essais hivernaux, mais je ne pense pas que ce soit une bonne solution ici", a-t-il ajouté. Et de préciser : "Ça peut être [bien] pour le show, mais vous me demandez mon point de vue en tant que pilote."

Miguel Oliveira a quant à lui reconnu avoir du mal à se projeter mais lorsqu'il lui a été demandé s'il souhaitait avoir une course de plus le samedi, sa réponse a été claire. "Non !" a lâché le Portugais qui, à l'instar de ses collègues, n'avait pas été informé de ce projet par la Dorna. "J'aime assez le format actuel. Peut-être que les qualifications pourraient un peu changer, actuellement c'est trop stressant. C'est comme aujourd'hui : j'ai fait une petite erreur et je me retrouve hors de la Q2 et s'il pleut demain matin, je n'aurai aucune chance d'améliorer mon chrono. C'est donc assez stressant."

"Je le ferais comme c'est en Formule 1, que tout le monde prenne la piste en même temps et qu'ensuite la grille soit divisée par [groupes de] dix pour la Q2", a précisé Oliveira.

Mir et Binder prêts à évaluer l'idée

Joan Mir

Informé par les journalistes de ce projet de courses sprint, Joan Mir a d'abord semblé circonspect avant de dégager des points positifs. "Au final, ça sera mieux pour le spectacle, c'est un fait", a analysé le Champion du monde 2020. "Avec plus de courses, ça veut dire qu'il y aura plus de spectacle qu'avec les qualifications le samedi."

"Au final, j'apprécie les courses", a ajouté Mir. "J'aime plus les dépassements que les séances d'essais donc je n'ai pas de gros problème avec ça. Il faut essayer pour comprendre si c'est bien, je ne sais pas."

Brad Binder s'est également dit prêt à embrasser cette potentielle nouvelle ère pour le MotoGP. "J'ai appris ça il y a quelques heures", a confié le Sud-Africain. "C'est comme ça, la même chose pour tout le monde. Si quelque chose doit changer, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça, donc il faut se lancer."

Et certains y voient déjà leur intérêt, à l'image de Maverick Viñales. "Et puis, je pense que pour nous ce sera très bien, parce qu'on va mettre des pneus soft-soft et en sera en mode time attack pendant dix tours alors ce sera super !", a souri l'Espagnol, également convaincu par l'argument d'un meilleur spectacle à offrir au public. "Je n'ai jamais essayé une course sprint alors il est temps d'essayer. Quand je vois le WorldSBK, c'est très fun et au final il faut qu'on fasse en sorte que les gens apprécient la course."

Le MotoGP devrait clarifier son projet de course sprint et le nouveau format des week-ends de course samedi. Cette nouveauté pourrait bouleverser le déroulement des week-ends puisque la suppression d'une séance d'essais libres et du warm-up serait prévue.

Avec Léna Buffa