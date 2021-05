Le Sachsenring prolonge son contrat avec le MotoGP

Le MotoGP continuera à se rendre au Sachsenring au cours des prochaines saisons. La Dorna, en charge des droits commerciaux du championnat, a annoncé la prolongation de son contrat jusqu'en 2026 avec l'ADAC, qui organise le Grand Prix d'Allemagne sur cette piste, apparue au calendrier pour la première fois en 1998.

"Je suis ravi que l'ADAC, avec Dorna Sports et le soutien de l'État libre de Saxe, continue à accueillir le Grand Prix d'Allemagne moto au Sachsenring lors des cinq prochaines années", déclare Hermann Tomczyk, président de la division sportive de l'ADAC. "En ces temps difficiles, il était important de poser ces fondations afin d'offrir au Sachsenring, une Mecque dans le monde de la moto, des perspectives à long terme. Pour les passionnés de moto, la venue du MotoGP au Sachsenring est un moment fort depuis longtemps et c'est un événement majeur du calendrier sportif en Allemagne."

Le Sachsenring est le circuit allemand qui a accueilli la catégorie le plus souvent, avec une course de plus que Hockenheim. Carmelo Ezpeleta se réjouit également de cette prolongation avec une piste devenue un haut lieu de la saison : "Nous sommes très fiers d'annoncer que le Sachsenring restera au calendrier du MotoGP pour cinq années supplémentaires", souligne le promoteur du championnat.

"Le Grand Prix d'Allemagne est un événement important pour le sport automobile dans cette zone, cette région et ce pays, et l'Allemagne a une longue et riche histoire dans la course sur deux roues. C'est une étape vitale de notre calendrier et nous sommes ravis d'avoir assuré l'avenir de l'événement, en revenant sur le tracé unique du Sachsenring au moins jusqu'en 2026."

Annulé en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le Grand Prix d'Allemagne, prévu le 20 mai, devrait bien avoir lieu cette année, mais les organisateurs ont dores et déjà annoncé qu'il se tiendra à huis clos, comme la majorité des courses depuis le début de la saison.

Le calendrier est susceptible d'être encore modifié, comme l'a montré ce matin l'annulation du GP de Finlande, remplacé par une seconde course sur le circuit de Spielberg. Les rendez-vous en Argentine et aux États-Unis, reportés en début d'année en raison de la pandémie, n'ont pas encore trouvé de nouvelles dates.

