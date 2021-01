Saison MotoGP 2021 : calendrier, pilotes et règlement

Le calendrier MotoGP 2021

Inutile de le rappeler, la saison 2020 a été totalement chamboulée par le coronavirus, réduite à 14 courses pour la catégorie MotoGP (15 pour le Moto2 et le Moto3), toutes en Europe et même en majorité concentrées dans la péninsule ibérique. Un championnat condensé en quatre mois particulièrement intenses, avec parfois deux Grands Prix organisés sur une même piste.

Si le COVID-19 n'a pas disparu, la saison 2021 voudra marquer un retour à une certaine normalité. D'une part avec des déplacements hors d'Europe, ce que le MotoGP espère possible dès le mois de février pour les premiers essais de pré-saison. Et d'autre part avec un nombre de manches plus classique. Le calendrier annoncé par les instances à l'automne affiche 20 rendez-vous et un format assez traditionnel avec un coup d'envoi qui serait donné au Qatar, puis deux rounds sur le continent américain avant l'arrivée en Europe, puis en octobre une tournée en Asie et Océanie et enfin la finale à Valence.

Il convient toutefois de prendre ce programme avec des pincettes, s'agissant d'une version provisoire du calendrier. La crise sanitaire continuera de dicter sa loi et les instances savent qu'elles devront être prêtes à s'adapter et à proposer des solutions de secours. C'est la raison pour laquelle trois circuits de réserve ont été nommés : d'abord Portimão, qui a accueilli en 2020 le Grand Prix du Portugal, puis Igora Drive en Russie, et enfin Mandalika en Indonésie.

Si le championnat se déroule sans encombre, 16 pays seront visités, contre six en 2020 et ce sera le retour des Grands Prix annulés en 2020, et notamment celui de Finlande qui devrait réintégrer le calendrier après une dernière édition qui remonte à 1982. Organisée à l'époque à Imatra, c'est cette fois sur le nouveau circuit du KymiRing que doit se tenir cette course.

Sur la sellette en revanche, Brno ne figurait pas nommément sur le calendrier provisoire annoncé, les instances ayant requis instamment le resurfaçage de la piste. Les travaux ne semblent pas devoir se faire, bien qu'aucune officialisation ne soit pour le moment parvenue du MotoGP.

Le calendrier provisoire de 20 Grands Prix

* Course nocturne

** Soumis à l'homologation de la FIM

Le calendrier des tests de pré-saison

14-16 février Sepang Shakedown 19-21 février Sepang Test 10-12 mars Losail Test

Les nouvelles règles

Dès le début de la crise sanitaire, le MotoGP a pris des mesures majeures afin d'assurer la pérennité économique du championnat. Ainsi, dès la mi-avril, il était annoncé que les motos homologuées pour la saison 2020 devraient rester inchangées pour 2020 puis pour le premier Grand Prix du championnat 2021. Pour la suite, les règles habituelles vont reprendre, c'est-à-dire que les constructeurs ne bénéficiant pas des concessions réglementaires devront toujours s'en tenir à cette version de leur moteur pour le reste de la saison et n'auront droit qu'à une évolution aéro. Aprilia, seule marque toujours concernée par les concessions, pourra en revanche reprendre son développement une fois le premier Grand Prix passé.

KTM a perdu l'an dernier les concessions grâce à ses podiums et victoires, et devra donc s'en tenir cette saison aux règles suivies par Honda, Yamaha, Ducati et Suzuki. Une dérogation exceptionnelle a toutefois été accordée au constructeur autrichien, qui a été autorisé à modifier son moteur pendant l'intersaison.

Lire aussi : Perte des concessions : ce que ça signifie pour KTM

La saison 2021 marquera le retour des wild-cards. Supprimées en 2020 pour faire face à la crise, ces inscriptions supplémentaires de pilotes sur les Grands Prix est à nouveau autorisée. Aprilia peut en inscrire six sur l'ensemble du championnat, les autres marques sont limitées à trois.

Les pilotes

Trois pilotes ont quitté le MotoGP à la fin de la saison dernière : Andrea Dovizioso, qui compte observer une année sabbatique avant de faire son retour en 2022, Cal Crutchlow qui est devenu pilote d'essais pour Yamaha, et Tito Rabat. Trois petits nouveaux font en revanche leur arrivée : le Champion du monde Moto2 Enea Bastianini, son dauphin Luca Marini et Jorge Martín qui fut aussi leur adversaire dans la catégorie intermédiaire.

Si le nombre de pilotes engagés ne changent pas (ils sont 22), plus de la moitié du plateau est renouvelée compte tenu des transferts opérés par rapport à 2020. Pol Espargaró passe de KTM à Honda, Danilo Petrucci de Ducati à KTM, et sept autres pilotes changent d'équipe tout en restant liés au même constructeur, si bien que l'équipe officielle Suzuki est la seule à ne pas subir de changement de line-up parmi les formations d'usine. Par ailleurs, ils sont quatre à devenir pilotes officiels : Quartararo chez Yamaha, Miller et Bagnaia chez Ducati, et Oliveira chez KTM.

Il reste toutefois un point d'interrogation concernant Aprilia, car le constructeur italien se laisse jusqu'à la fin des tests hivernaux pour choisir qui de Lorenzo Savadori ou de Bradley Smith sera titularisé et qui restera impliqué dans le programme d'essais. Si c'est l'Italien qui est choisi, il viendra s'ajouter à la liste des rookies, n'ayant pour le moment disputé que trois Grands Prix en MotoGP.

L'entry list MotoGP provisoire

* Rookie

Les présentations des MotoGP

Sitôt la saison 2020 terminée, la livrée de la Ducati confiée à Luca Marini a été dévoilée, dans le cadre d'un événement traditionnel de Sky et VR46 en fin d'année. Le pilote italien disposera d'une machine dotée de la traditionnelle livrée du groupe, qui sponsorisera son arrivée en MotoGP alors que son coéquipier, Enea Bastianini, sera engagé uniquement sous la bannière d'Esponsorama.

C'est pour l'heure la seule MotoGP de 2021 que l'on ait pu apercevoir. Les équipes ont pour habitude d'organiser des présentations officielles en début d'année, mais ces rendez-vous, dont les dates n'ont pas encore été dévoilées, s'annoncent une nouvelle fois limités par le COVID-19 cette fois.