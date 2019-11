La fin d'une saison "très difficile" pour Tech3

L'heure était à une certaine émotion chez Tech3 lors du Grand Prix de Malaisie, avant-dernière manche de la saison 2019 et la dernière à avoir vu réunis, même brièvement, les deux pilotes actuels de l'équipe. Blessé, Miguel Oliveira a rapidement quitté les lieux pour rentrer en Europe et y être opéré, laissant Hafizh Syahrin seul aux affaires pour ce qui était son deuxième Grand Prix MotoGP dans son pays.

Après la très vive émotion de l'an dernier, lorsqu'il avait dépassé son trac pour aller chercher une dixième place en partant 23e, cette fois le pilote malaisien n'a pas réussi à marquer de points, néanmoins Hervé Poncharal voulait retenir la qualité de sa performance dans des circonstances plus difficiles. "Il a fait une course solide, mais plus que la course je voudrais le remercier pour ce qu'il a fait avec nous ces deux dernières années", a déclaré le patron de Tech3 à cette occasion. "Il reste encore une course à disputer, à Valence, mais celle-ci était très spéciale pour lui et pour nous. Cela a été un bon moment et je voudrais le remercier pour ce qu'il a fait et pour être un garçon aussi gentil ainsi qu'un excellent ambassadeur pour le MotoGP dans son pays, la Malaisie."

Hafizh Syahrin dans son tour d'honneur après le Grand Prix de Malaisie

Des mots d'adieu pour le team manager français, alors que Syahrin retrouvera le Moto2 en 2020 et cédera sa place chez Tech3 à Iker Lecuona. Lorsque se terminera le GP de Valence, la semaine prochaine, le rideau tombera sur une collaboration appréciée des deux côtés, mais aussi sur une saison 2019 particulièrement difficile pour le Malaisien, qui n'a pas réussi à reproduire au guidon de la KTM les performances prometteuses réalisées avec la Yamaha. Plus globalement, c'est l'ensemble de ce championnat qui aura été éprouvant pour l'équipe française, qui a pris un tournant majeur dans son Histoire en mettant un terme à 20 ans de partenariat avec Yamaha pour se lier à KTM, et Hervé Poncharal se montre désormais impatient d'ouvrir le Chapitre 2 de cette aventure.

"Je ne veux pas donner l'impression d'être trop démoralisé, mais il faut regarder la réalité en face. Cela a été une saison très difficile pour nous tous, chez Tech3, et j'espère que nous sommes au bout du tunnel, qu'à partir du test de Valence les choses seront un peu plus positives et qu'il sera plus facile d'avoir le sourire", expliquait-il auprès du site officiel du MotoGP durant le week-end de Sepang.

Il faut dire que la malchance qui a frappé Miguel Oliveira a porté un coup d'arrêt au championnat de Tech3, le Portugais ayant été stoppé dans son élan alors qu'il bénéficiait depuis peu d'un nouveau matériel et progressait. "Depuis que Miguel a été heurté par Zarco, la saison a été très dure", avouait Hervé Poncharal. "L'ambiance n'est pas très positive dans le stand car Miguel n'a plus jamais roulé à 100%. La dernière fois qu'il l'a fait, c'était à Spielberg où il a fait huitième, et nous étions tous très excités en vue de la seconde partie de la saison. Mais, malheureusement, à cause d'une manœuvre stupide, nous avons perdu Miguel."

Tech3 va pouvoir se tourner vers 2020 dès à présent, car Iker Lecuona fera ses débuts en catégorie reine dès le Grand Prix de Valence, afin de remplacer Miguel Oliveira. L'occasion d'aller de l'avant en formant sans tarder le rookie qui évoluera dans l'équipe française la saison prochaine.