Lecuona va faire ses débuts dès le GP de Valence

Iker Lecuona est le dernier pilote à avoir été officialisé pour la saison 2020 du MotoGP, annoncé il y a quelques jours chez Tech3 où il prendra le guidon libéré par Brad Binder alors que celui-ci sera intégré à l'équipe officielle à la place précédemment occupée par Johann Zarco. Mais le pilote espagnol ne sera finalement pas complètement débutant lorsqu'il s'alignera au départ du Grand Prix du Qatar en mars prochain, car il va avoir l'opportunité d'anticiper quelque peu sa prise de contact.

Lecuona disputera en effet le Grand Prix de Valence au sein de l'équipe française, où il remplacera Miguel Oliveira. Opéré de l'épaule il y a quelques jours, le Portugais est désormais contraint au repos pendant plusieurs semaines et ne sera pas de retour en piste avant les essais du mois de février. Tech3 peut donc en profiter pour mettre le pied à l'étrier à sa jeune recrue en lui faisant découvrir la KTM RC16 un peu plus tôt que prévu.

Ce changement de programme a été rendu possible par l'équipe qui aligne actuelle Iker Lecuona en Moto2, le team American Racing, qui le libère de ses engagements pour la dernière manche de la saison. Il sera remplacé dans la catégorie intermédiaire par Sean Dylan Kelly, qui fera ses débuts à cette occasion. Ancien pilote de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, l'Américain est actuellement engagé dans la catégorie Supersport en MotoAmerica.

"Avoir cette opportunité pour mon Grand Prix à domicile est une fierté pour moi", se réjouit Iker Lecuona. "Il faut que je savoure cette belle expérience, mais avant tout que j'en apprenne autant que possible pour l'avenir. Tout ceci n'aurait pas été possible sans l'aide et les encouragements d'Hervé Poncharal, ainsi que d'Eitan Butbul et de la formidable équipe d'American Racing, qui m'ont aidé à grandir en tant que pilote et en tant que personne. Je souhaite aussi adresser mes vœux à mon futur coéquipier Oliveira pour le meilleur rétablissement possible. Je ferai de mon mieux à Valence, comme je le fais toujours."

"J'ai attendu ce moment toute ma carrière et j'ai une bonne idée de ce dans quoi je me lance", commente Sean Dylan Kelly. "Je vais juste apprendre, prendre du plaisir dans la compétition et faire de mon mieux. Je suis vraiment reconnaissant à Eitan et à American Racing Team KTM de croire en moi, de me donner cette chance. Merci aussi à John et Chris Ulrich du Team Hammer pour m'avoir fait courir dans leur équipe mais aussi m'avoir aidé tout au long de ce parcours."