Test Jerez, J1 - Nakagami leader avec le nouveau prototype de Honda

Après de premières évaluations à Misano au mois de septembre, les pilotes ont eu un nouvel avant-goût de ce qui les attend en 2022 ce jeudi, sur le circuit de Jerez. Le soleil était présent mais les températures assez fraîches : l'asphalte était mesuré à 11°C au moment du drapeau vert, à 10h00, et les pilotes ont attendu près d'une heure pour prendre la piste. La température du tarmac n'a atteint que 16°C dans l'après-midi et le vent est resté très présent, si bien que les pilotes n'ont plus roulé dans la dernière demi-heure.

Takaaki Nakagami a vite pris le commandement dans la matinée et ce n'est que dans les trois dernières heures d'essais que les chronos ont évolué. Enea Bastianini, qui découvrait la Ducati version 2021 en roulant pour un team Gresini désormais séparé d'Aprilia, puis Pecco Bagnaia, se sont portés en tête, mais Nakagami a repris l'avantage à deux heures du drapeau à damier.

Le pilote japonais a terminé la journée en tête. Nakagami a évalué le prototype 2022 de Honda, doté d'un nouvel échappement, mais il a aussi roulé avec la moto 2021 pour des comparaisons. Johann Zarco a pris la deuxième place devant Bastianini et Bagnaia. Maverick Viñales, en piste dès mercredi grâce aux concessions techniques dont bénéficie Aprilia, a réalisé le cinquième temps devant Álex Rins et Franco Morbidelli.

Même si les chronos sont naturellement peu représentatifs en raison de la diversité des programmes entre les différentes équipes, cinq marques différentes ont ainsi été vues aux sept premières places. Ducati a néanmoins été le constructeur le mieux représenté dans le top 10 avec quatre pilotes, dont Jack Miller, huitième.

L'Australien a devancé Fabio Quartararo, qui roulait avec les mêmes évolutions que lors du test de Misano. Brad Binder a complété le top 10 malgré une chute au virage 8. Le pilote KTM a devancé Luca Marini, meilleur représentant du team VR46, en piste pour la première fois avec ses Ducati. L'Italien découvrait la machine 2021, avant de piloter le modèle 2022 l'an prochain.

Luca Marini sur la Ducati du team VR46

Pol Espargaró, auteur du 13e temps, était bien présent malgré sa grosse chute lors du week-end du Grand Prix de Valence. Le Catalan a roulé avec le modèle 2020 pour reprendre ses marques, avant de peut-être utiliser la nouvelle moto vendredi. Il a devancé Joan Mir et son frère, Aleix Espargaró, qui a chuté. Lorenzo Savadori, le pilote d'essais d'Aprilia, est lui aussi tombé dans la matinée.

Raúl Fernández a été le mieux placé des cinq rookies, au 19e rang. Comme son coéquipier Remy Gardner, 24e, il était au guidon de la KTM du team Tech3 pour la deuxième fois après le test de Misano. Les trois autres débutants découvraient le MotoGP. Fabio Di Giannantonio a signé le 22e temps avec sa Ducati du team Gresini, tandis que Marco Bezzecchi a pris la 25e place avec celle de VR46. Darryn Binder s'est classé au 27e rang, à distance des autres pilotes.

Yamaha et Honda sont les seuls constructeurs à n'avoir fait rouler aucun pilote d'essais. Stefan Bradl était bien présent pour le compte de Honda, mais les deux prototypes 2022 dont dispose le constructeur étant utilisés par des titulaires, il n'a pas pris la piste ce jeudi. L'Allemand a roulé mercredi, comme plusieurs de ses confrères, dont Dani Pedrosa chez KTM. Ce dernier était présent sur le circuit mais il n'a pas roulé non plus ce jeudi.

Test Jerez - Jour 1

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 T. Nakagami Honda 1'37"313 68 2 J. Zarco Ducati +0"043 78 3 E. Bastianini Ducati +0"089 51 4 P. Bagnaia Ducati +0"102 68 5 M. Viñales Aprilia +0"361 72 6 A. Rins Suzuki +0"497 76 7 F. Morbidelli Yamaha +0"571 56 8 J. Miller Ducati +0"689 61 9 F. Quartararo Yamaha +0"707 73 10 B. Binder KTM +0"773 56 11 L. Marini Ducati +0"836 58 12 J. Martín Ducati +0"839 61 13 P. Espargaró Honda +0"852 45 14 J. Mir Suzuki +0"881 71 15 A. Espargaró Aprilia +0"894 45 16 A. Márquez Honda +0"975 75 17 M. Oliveira KTM +0"999 74 18 A. Dovizioso Yamaha +1"285 53 19 R. Fernández KTM +1"770 57 20 M. Kallio KTM +1"963 79 21 S. Guintoli Suzuki +2"183 49 22 F. Di Giannantonio Ducati +2"315 48 23 L. Savadori Aprilia +2"414 34 24 R. Gardner KTM +2"857 52 25 M. Bezzecchi Ducati +3"419 53 26 T. Tsuda Suzuki +3"623 28 27 D. Binder Yamaha +4"436 49 28 S. Bradl Honda - 0 29 D. Pedrosa KTM - 0