Raikkonen teste une NASCAR avant ses débuts en Cup

Huit mois après sa dernière apparition en compétition, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi de Formule 1 ayant conclu sa carrière en catégorie reine, Kimi Räikkönen se prépare à faire son retour sur les circuits. En marge de la course NASCAR Cup sur le circuit de Watkins Glen le 21 août, qu'il disputera au volant d'une Chevrolet Camaro ZL1 appartenant à Trackhouse Racing, le Finlandais a piloté une stockcar ce jeudi sur le Virginia International Raceway.

Le Champion du monde 2007 possède un petit bagage en NASCAR puisqu'il a déjà participé à une course Xfinity et Truck (les deuxième et troisième divisions) en 2011, avec Kyle Busch Motorsports. La même année, il a également testé une voiture de Cup sur le Virginia International Raceway, pour l'équipe Robby Gordon Motorsports, mais le galop d'essai s'est terminé prématurément en raison d'une sortie de piste.

L'association entre Räikkönen et Trackhouse Racing s'inscrit dans le cadre de l'initiative Project91 de l'équipe, qui cherche à étendre la portée de la NASCAR en offrant le volant de la voiture #91 à des pilotes internationaux réputés. À Watkins Glen, l'ancien pilote de F1 fera équipe avec Daniel Suárez et Ross Chastain. Plus tôt cette semaine, Räikkönen a roulé à bord du simulateur du Team Chevrolet et analysé des données avec Suárez.

Räikkönen a confié que d'autres opportunités lui avait été proposées plus tôt cette année pour anticiper son retour en course, néanmoins le Finlandais voulait se donner suffisamment de temps pour se préparer à l'épreuve de Watkins Glen.

"Il y avait évidemment des options pour en faire plus cette année mais je pense que tout est arrivé un peu trop vite pour essayer de faire aussi bien que possible de tous les côtés", a expliqué Räikkönen. "Je pense qu'il était préférable d'attendre jusqu'à [Watkins Glen] afin que nous puissions nous préparer à tout et au moins avoir fait le travail 100% correctement. Personne ne sait quel sera le résultat. Nous allons au moins nous donner la meilleure chance que nous pouvons."

"Qu'est-ce qui suit après ça ? Je ne sais pas, personne ne le sait. Nous allons essayer de faire une bonne course là-bas, d'en profiter et de voir ce que l'avenir nous réserve. Je n'ai pas d'autres projets. C'est ce que j'ai pour le moment et nous verrons à partir de là."

Räikkönen ne sera pas le seul rookie lors de ce week-end puisqu'il sera rejoint par un autre ancien pilote de F1, Daniil Kvyat, qui a signé pour piloter une Ford du Team Hezeberg, et par le vainqueur des 24 Heures du Mans 2010, Mike Rockenfeller, sur une Chevrolet du Team Spire.